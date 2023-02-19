موعد برنامج ابراهيم فايق جمهور التالتة 2023 عبر قناة أون تايم سبورت

هل تريد التعرف على موعد برنامج ابراهيم فايق، إن برنامج ابراهيم فايق يُعد من أشهر وأهم البرامج الرياضية التي يحب الجمهور متابعتها، يُعد برنامج جمهور التالتة للإعلامي إبراهيم فايق الذي يعرض عبر قناة أون تايم سبورت، من أكثر البرامج امتلاكاً لقاعدة جماهيرية كبيرة في مصر والوطن العربي، وذلك نظراً لأهمية المحتوى الذي يقدمه البرنامج، فسوف نتعرف على موعد برنامج جمهور التالتة خلال السطور التالية.

موعد برنامج ابراهيم فايق جمهور التالتة

يشهد موعد برنامج ابراهيم فايق العديد من عمليات البحث عبر محرك جوجل، بجميع أنحاء الوطن العربي، ويستضيف الإعلامي في برنامجه الرياضي الجديد عدد من ألمع نجوم التحليل، من أجل تقديم وتحليل المباريات والحالات الفنية.

يعرض البرنامج عبر قناة اون تايم سبورت ،2 كل أيام الأسبوع ما عدا يومي الخميس ،ويوم الجمعة، كما أعلن إبراهيم فايق على حسابه الشخصي تويتر، وقال لجمهوره انتظروا إذاعة برنامجي الإذاعي من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة والساعة الحادية عشر بتوقيت السعودية، على شاشة قناة on time sports 2.

برنامج إبراهيم فايق على الراديو

يقدم الاعلامي إبراهيم فايق برامج كثيرة وشيقة، حيث يقدم برنامج جمهور الثالثة، مع ضيافة الناقد الرياضي تامر بدوي والمحلل أحمد عز، كما يقدم حلقة شيقة على الراديو بعنوان “9090”، وكان يُعرض برنامج “نمبر وان” على قناة النهار، وبرنامج “في الملعب وانت سايق” على راديو إف أم.

وجدير بالذكر أن مقدم هذا البرنامج، قد تغيب عنه لفترة قصيرة، ثم عاود لبرنامج جمهور التالتة من جديد، وخلال تصريحات له على موقع التواصل الاجتماعي، أعلن عن موعد برنامج ابراهيم فايق وعودته للظهور من جديد، وسوف يتم عرض أولى حلقات البرنامج يوم الإثنين، ومن بعدها لم يتوقف عرضه.