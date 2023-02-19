بدعم شهري.. المستندات المطلوبة للتسجيل فى منحة بيت الزكاة والصدقات

كثر البحث حول المستندات المطلوبة للتسجيل فى منحة بيت الزكاة والصدقات, للسادة محدودي الدخل والعمالة الغير منتظمة والمتضررة, بقصد المساعدة بمنحة شهرية من بيت الزكاه المصري, وعبر دوت الخليج نسلط الضوء عبر المستندات المطلوبة للتسجيل فى منحة شيخ الازهر 2023 كما يسميها عامة الشعب.
المستندات المطلوبة للتسجيل فى المنحة
قام موقع بيت الزكاة والصدقات بطرح إستمارة الحصول على دعم نقدى شهري (سند) للمحتاجين, وذلك للمساعدة علي تحمل أعباء الظروف المادية, ويسمح لطالب المساعدة بتحميل الاستمارة والبدء فى جمع المستندات المطلوبة فى منحة بيت الزكاة والصدقات المصري, والتي تم نشرها عبر الموقع الرسمي لبيت الزكاة والصدقات من هنا.
المستندات المطلوبه لمنحة شيخ الأزهر
- صورة بطاقة الرقم القومي أو شهادة الميلاد للقصر للأسرة كاملة
- شهادة اثبات حالة (ترمل – طلاق – عدم عمل) للمستفيد وللأبناء والبنات بداية من 18 سنة.
- اثبات قيمة الدخل مثل (مفردات مرتب في حالة الوظيفة / أو طابعة تأمينية للزوج والزوجة).
- صورة عقد إيجار موثق أو إيصال مرافق (كهرباء – أو غاز مياه- او تليفون) لآخر شهر.
- أي التزامات أخرى (مثل رسوم الجامعات والمدارس للذين يدرسون).