بدعم شهري.. المستندات المطلوبة للتسجيل فى منحة بيت الزكاة والصدقات

كثر البحث حول المستندات المطلوبة للتسجيل فى منحة بيت الزكاة والصدقات, للسادة محدودي الدخل والعمالة الغير منتظمة والمتضررة, بقصد المساعدة بمنحة شهرية من بيت الزكاه المصري, وعبر دوت الخليج نسلط الضوء عبر المستندات المطلوبة للتسجيل فى منحة شيخ الازهر 2023 كما يسميها عامة الشعب.

المستندات المطلوبة للتسجيل فى المنحة

قام موقع بيت الزكاة والصدقات بطرح إستمارة الحصول على دعم نقدى شهري (سند) للمحتاجين, وذلك للمساعدة علي تحمل أعباء الظروف المادية, ويسمح لطالب المساعدة بتحميل الاستمارة والبدء فى جمع المستندات المطلوبة فى منحة بيت الزكاة والصدقات المصري, والتي تم نشرها عبر الموقع الرسمي لبيت الزكاة والصدقات من هنا.

المستندات المطلوبه لمنحة شيخ الأزهر