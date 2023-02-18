موعد برنامج ابراهيم فايق مقدم “جمهور التالتة”

نتعرف على موعد برنامج ابراهيم فايق مقدم البرنامج الرياضي الشهير “جمهور التالتة”، والذي يُذاع عبر قناة أو تايم سبورت، ‘ن برنامج جمهور التالتة يهتم بالقضايا الرياضية وأحداث كرة القدم في الدوري المصري الممتاز، كما سنتعرف على موعد اعادة البرنامج والأوقات التي يذاع فيها، وخلال السطور التالية نتحدث عن موعد برنامج جمهور التالتة الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق، عبر موقع دوت الخليج.

موعد برنامج ابراهيم فايق

أعلن الإعلامي إبراهيم فايق، عبر حسابه الشخصي “تويتر” أن موعد برنامج جمهور التالتة يعرض على قناة أون تايم سبورت 2 يومياً، من السبت إلى الأربعاء، ويبدأ البث في تمام الساعة 10م، ويستمر البرنامج لمدة ساعتين متواصلتين، لينتهي الساعة 12 مساء.

برنامج جمهور التالتة

يعتبر برنامج جمهور التالتة أهم وأشهر البرامج الإذاعية التي تهتم بالشأن الرياضي، وله متابعين في مصر والوطن العربي بأكمله،تقوم فكرة البرنامج على استضافة باقة من نجوم الكرة في مصر، لتحليل مباريات الدوري المصري ومباريات المنتخب الوطني، كما يحللون مبارة النادي الأهلي ونادي الزمالك وبقية الأندية.

مقدم برنامج جمهور التالتة

يُعد الإعلامي إبراهيم فايق هو مقدم البرنامج الرياضي جمهور التالتة، والذي يعرض على قناة اون تايم سبورت المصرية، وله برامج أخري يقدمها على الراديو مثل برنامج 9090، ويقدم فيه العديد من الأمور الرياضية، ويستعرض الحالات الفنية والإدارية للأندية بالدوري الممتاز.

موعد اعادة برنامج جمهور التالتة

يعاد برنامج جمهور التالتة للاعلامي ابراهيم فايق في اليوم كل يوم من السب إلى الأربعاء في تمام الساعة 10 صباحاً حتى الساعة 12 ظهراً،ويعض على قناة on time sport 2.