بيت الزكاة والصدقات المصرى ينشر.. إستمارة الحصول على دعم نقدى شهري (سند)

كثر البحث حول إستمارة الحصول على دعم نقدى شهري لبرنامج (سند), والذي يتبع بيت الزكاة والصدقات المصري, وتحت اشراف فضبلة الامام الاكبر شيخ الأزهر, وهي منحة سند للفقراء ومحدودي الدخل لدعم المواطن الفقير, وعبر دوت الخليج نسلط الضوء علي طريقة الحصول علي الدعم النقدي من بيت الزكاه والصدقات 2023.

إستمارة الحصول على دعم نقدى

أطلق موقع بيت الزكاة والصدقات استماره الحصول علة منحة شيخ الأزهر, والتي تتيح للمواطن الحصول على الدعم النقدى الشهري من صندوق بيت الزاكة والصدفات ضمن برنامج سند التابع للمشيخة, سعياً للنهوض بالموطن الفقير من دائرة الفقر, وخاصة العمالة الغير منتظمة والمتضررة.

منحة شيخ الأزهر

يسعي الأزهر الشريف, وذلك جنبا الي جنب مع بيت العائلة المصري, الي تحقيق الاكتفاء للمواطن الفقير, وتوفير له بعض المنح الشهرية للرفع عن كاهلة مشقة الحياة, وتوفير تحميل استمارة منحة شيخ الازهر, عبر موقعة الرسمي, وتحميلها وطباعتها وإرفاق المستندات المطلوبة لمنحة شيخ الازهر”برنامج سند”.

خطوات الحصول علي منحة الازهر