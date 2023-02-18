وزارة التضامن تحذر.. رسالة منحة وزارة التضامن 2500 ج نصباية

بعد وصول عدد كبير من رسالة منحة وزارة التضامن 2500 ج الي الكثير من المواطنين المصريين, وفيها” تن اختيار رقمكم للحصول علي منحة من وزارة لتضامن وقدرها 2500 ج”, حذرت الوزارة من عدم الانسياق وراء تلك الشاءعات الغرض منها النصب علي المواطن, وعبر دوت الخليج نسلط الضوء علي حفيقة منحة 2500 من وزارة التضامن.

منحة وزارة التضامن

بعد تكرار الامر حذرت الوزارة مجددا بشأن ما هو يشاع بين الناس من ورود رسائل بمنحة وزرة التضامن الاجتماعية, وبعدها يتم الاتصال برقم الراسل, ويثوم بالنصب عليه بمبالغ مالية كبيرة.

وقد حذرت الوزارة بشأن منحه وزاره التضامن, وأن أي منحة ستقوم بها الوزارة سيكون الاعلان عنها عبر موقع وزارة التضامن الرسمي, وليس من رقم تليفون فرد, وأنه لا يوجد حاليا منحة وزارة التضامن 2023 وفى حالة وجودها ستقوم الوزارة بالاعلان عنها.

وحذرت الوزارة بأنها تقوم بتتيع من يقوم بالنصب علي المواطنين ومقاضاتهم قانوناً علي يرتدع غيره بهم في اطار القانون وحفاظا على أموال الناس من السرقة.