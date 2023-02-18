تعرف على تشكيل الأهلي أمام الهلال السوداني بدوري أبطال أفريفيا 2023، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات، والتي يلتقي فيها النادي الأهلي مع نظيره الهلال السوداني اليوم في لقاء مرتقب من جماهير القلعة الحمراء، وتنطلق المباراة عصر اليوم السبت الموافق 18 فبراير 2023، في تمام الساعة الثالثة بتوقيت القاهرة والسودان، والساعة الرابعة عصراً بتوقيت السعودية ومكة المكرمة، وخلال التقرير التالي نتعرف على تشكيل الأهلي صد الهلال السوداني اليوم.

تشكيل الأهلي أمام الهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا

أعلن المدير الفني للفريق مارسيل كولر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن تشكيل الأهلي أمام الهلال السوداني اليوم في دوري أبطال أفريقيا 2023، وذلك بعد إجراء التدريبات اللازمة قبل مواجهة نادي الهلال السوداني، ووضع الخطة التي سيواجه بها نظيره نادي الهلال، ليستقر على تشكيل الأهلي المتوقع أمام الهلال السوداني كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول.

في خط الوسط: أليو ديانج وحمدي فتحي وطاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: حسين الشحات وبيرسي تاو وأحمد عبد القادر.

موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني والقنوات الناقلة

تبدأ مباراة الأهلي ضد نادي الهلال السوداني اليوم السبت الموافق 18 فبراير 2023، وتنطلق صافرة الحكم الموريتاني بيدا داهاني حكم مباراة الأهلي والهلال السوداني في تمام الساعة الـ3 عصر اليوم بتوقيت جمهورية مصر العربية والسودان، وبالنسبة للراغبين في مشاهدة المباراة داخل المملكة العربية السعودية، فيمكنهم مشاهدتها في الساعة الـ4 مساء يوم السبت.

ويستضيف ملعب استاد أم درمان بالعاصمة السودانية مدينة الخرطوم، وبالنسبة للقنوات الناقلة فهي قناة بي إن سبورت القطرية.

أين يمكنني مشاهدة ‎الأهلي – نادى الهلال السوداني؟

يسأل الكثير من الجماهير المحبة للأهلي أين يمكن مشاهدة الأهلي – نادي الهلال السوداني اليوم في بطولة دوري أبطال أفريفيا 2023.

ويستطيع الجمهور مشاهدة اللقاء المرتقب عبر شبكة قنوات bein sport hd، باعتبارها الناقل الحصري للبطولة الإفريقية، ويمكن متابعة موقعنا المتميز دوت الخليج لمشاهدة المباراة في الموعد المحدد، بعد مرور ساعة من الآن، ولم تقم أي قناة يالإعلان عن نقلها للمباراة حى الآن.