إقبال جماهيري.. معارض أهلا رمضان 2023 تفتح أبوابها

يكثر البحث حول معارض أهلا رمضان 2023, بالتزامن مع دخول شهر رمضان الكريم, فى شكل متكرر كل عام, وجهد الحكومة المصرية مع الشركات ذات القطاع الخاص فى إشباع السوق المصري بالسلع الرخيصة, وعبر دوت الخليج نلقى الضوء حول إفتتاح معارض اهلا رمضان.

معارض أهلا رمضان 2023

تستقبل جمهورية مصر كل عام شهر رمضان بترحاب شديد, وبالرغم من ارتفاع الأسعار فى مصر, فى ظل الارتفاع العالمي الملحوظ, الا أن الشهر الفضيل له كلمة أخري, وهى تكاتف الحكومة متمثلة فى

مع الشعب المصري والشركات المصرية.

وبالرغم من ارتفاع الاسعار فى رمضان, والسلع العذائية بشكل مجمل, الا ان أسعار معرض أهلا رمضان لا تقبل المنافسة من غيرها من الاسعار, فضلا عن احتكار السعر فى السوق المصري.

عنوانين معارض أهلا رمضان 2023

وفى ضوء استعداد الحكومة لنشر وتمكين المعارض الكثيرة لتشمل جميع مناطق الجمهورية, فهو مايشغل الحكومة المصرية حاليا, وفتح عناوين كثيرة, قبل بدء الشهر الكريم بفترة, حتي تكون العناوين للمعارض على أتم استعداد وجهوزية قبل بدء الشهر, حرصا على النهوض بالشعب المصري من محدودي الدخل من الضائقة المالية, والسعي الي توفير السلع ونزول الأسعار فى مصر.

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