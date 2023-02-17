ما هي ديانة رندة مرعشلي الفنانة السورية

نتعرف على ديانة رندة مرعشلي الفنانة السورية الراحلة، إن رندة مرعشلي محل تساؤلات كبير، حيث يسأل الكثير عن وفاة رندة مرعشلي، وما هو سبب وفاة رندة مرعشلي الذي أثار الجدل بين متابعيها، كما نتعرف على أهم اعمالها الدرامية، وأبنائها وزوجها الأول والثاني، عبر دوت الخليج.

تفاصيل عن ردة مرعشلي ويكيبيديا

ولدت الفنانة رندة مرعشلي في سوريا بمدينة حلب، عام 1973 من شهر يونيو/ حزيران، تخرجت من جامعة الطيران بعد دراسة 4 سنوات، وتحصلت على شهادة من الجامعة بقسم الحجوزات، تزوجت أكثر من مرة، وكان زواجها الأول بالفنان طارق مرعشلي الذي أنجبت منه طفلة تسمى “هيا”، ثم انفصلت عنه وزوجت بزوجها الثاني “نورس عيود”، والذي يعمل كبير تجميل، أنجبت منه طفلتين أسمتهما “سيلينا وجود”، وتوفت سنة 21 أكتوبر 2015 بدمشق.

أهم أعمال رندة مرعشلي

اشتهرت الفنانة رندة مرعشلي بالعديد من الأعمال الدرامية والفنية الرائعة، والتي أحبها الكثير من المتابعين، ومن ضمن هذه الأعمال ما يلي:

كان ياما كان.

الأحلام لا تموت.

طاش ما طاش.

أيام المدرسة.

سر الكنز.

ما هي ديانة رندة مرعشلي؟

أخبرت الفنانة ردة مرعشلي أن ديانتها على دين أبيها وجدها، فهي تنتمي إلى الدين الإسلامي الحنيف، كما تنتمي إلى عائلة “جليتلي” المسلمة، وتزوجت من زوج مسلم وهو طارق مرعشلي.

سبب وفاة رندة مرعشلي

يرجع سبب الوفاة، أن رندة مرعشلي أصيبت بمرض سرطان الثدي، والذي انتشر في أنحاء الحسد، حتى وصل إلى الكبد، ثم دخلت رندة مرعشلي المستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة، ولكن لفظن الفنانة السورية أنفاسها الأخيرة، بعد صراع مع المرض استمر لمدة ثلاث سنوات، حتى توفت في 21 أكتوبر 2015، عن عمر يناهز 39 عاماً.

وشهد جنازة رندة مرعشلي وفود كثيرة من الفنانين السوريين، الين وقع خبر الوفاة على آذانهم كالصاعقة، ونشر زوجها الثاني نورس عبود خبر وفاة رندة مرعشلي عبر حسابة الشخصي “فيسبوك”، متأثراً بوفاة الفنانة السورية.

من هو زوج رندة مرعشلي الثاني؟

تزوجت القنانة مرتين، حيث تزوجت من الفنان طارق مرعشلي أولاً، وهو من ديانة رندة مرعشلي، وأنجبت منه طفلة تسمى “هيا”، ثم طُلقت، وتزوجت المرة الثانية من “نورس عبود” الذي أنجبت منه طفلتين، وتوفت في حياته.

أبناء رندة مرعشلي

أنجبت رندة مرعشلي ثلاثة أبناء من زوجين، حيث رزقت بالطفلة هيا من الزوج الأول، ورزقها الله ببنتين هما “جود وسيلينا”، وهما على ديانة رندة مرعشلي.