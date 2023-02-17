انت الان تتابع خبر دعاء أخر يوم جمعة بشهر رجب 2023.. رددوه الآن بخشوع والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - دعاء أخر يوم جمعة بشهر رجب، من أكثر الموضوعات بحثا على موقع جوجل، وبالأخص لأن الله سبحانه وتعالي اختص يوم الجمعة عنده لأنه من أعظم الأيام، ويكون اليوم هو أخر أيام شهر رجب 1444-2023، وكان الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، يقول بأن يوم الجمعة من أفضل الأيام وبها ساعة إجابة لا يرد فيها الله عبده، فيما يكون هذا الدعاء بهذا اليوم له فضل كبير.

اللّهم لك الحمد حمدًا كثيرًا طيباً مباركاً فيه، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك.

اللهم لك الحمد عدد خلقك ورضى نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك، اللّهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد على الرضى.

اللّهم يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والإكرام، اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، واقضِ عنّا برحمتك شرّ ما قضيت، إنّك تقضي بالحق ولا يقضى عليك.

اللهم اغفر لي ذنبي، وطهّر قلبي، وارحمني برحمتك يا أرحم الراحمين.

دعاء للمتوفية يوم الجمعة

اللهمّ اجزها عن الإحسان إحسانًا، وعن الإساءة عفوًا وغفرانًا.

اللهم اغفر لها وعافها واعف عنها، وأكرم نزلها، ووسع مدخلها، واغسلها بالماء والثلج والبرد، ونقها من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.

دعاء للميت في قبره

اللهمّ آته برحمتك ورضاك، وقهِ فتنة القبر وعذابه، وآته برحمتك الأمن من عذابك حتّى تبعثه إلى جنّتك يا أرحم الرّاحمين.

اللهمّ احمه تحت الأرض، واستره يوم العرض، ولا تخزه يوم يبعثون “يوم لا ينفع مالٌ ولا بنون إلّا من أتى الله بقلبٍ سليم.

دعاء للمتوفي أبي

اللهمّ اجزه عن الإحسان إحسانًا، وعن الإساءة عفوًا وغفرانًا.

اللهم اغفر له وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.

دعاء خطبة الجمعة

اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، أسألك باسمك الأعظم الطيب المبارك.

اللهم في هذه الساعة المباركة من يوم الجمعة نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة.