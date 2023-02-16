ميعاد مباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا 2023

نتعرف على ميعاد مباراة الأهلي والهلال السوداني القادمة في بطولة دوري أبطال أفريقيا 2023.

ويلتقي النادي الأهلي مع نظيره الهلال السوداني ضمن منافسات الجولة الثانية في دور المجموعات.

ويستضيف ملعب استاد أم درمان بالخرطوم المباراة المرتقبة، والتي يسعى الأهلي من خلالها للفوز، ويجري الاستعدادات اللازمة لمواجهة نظيره السودان.

ويستعرض زووم مصر خلال السطور التالية موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا المقبلة.

ميعاد مباراة الأهلي والهلال السوداني القادمة

يلتقي النادي الأهلي ضد نادي الهلال السوداني يوم السبت المقبل 18 فبراير 2023، وتبدأ صافرة حكم مباراة الأهلي والهلال السوداني في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة والسودان، والساعة الرابعة عصر يوم السبت بتوقيت السعودية ومكة المكرمة، ويتقابل الفريقان معاً على أرضية ملعب استاد أم درمان في الخرطوم.

ويجرى المدير الفني للأهلي مارسيل كولر وضع الخطة التي يسقابل لها الهلال السوداني، كما أعطى للاعبين فترة راحة قبل ميعاد مباراة الأهلي والهلال السوداني القادمة خلال بطولة دوري أبطال أفريقيا، وخاصة أنهم خاضوا جولة قوية ببطولة كأس العالم للأندية 2023.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني

أعلنت شبكة القنوات القطرية بي إن سبورتس حصولها على حقوق بث مباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وستنقل قناة bein sport مباراة الأهلي القادمة أمام الهلال السوداني، والتي من المقرر أن تقام يوم السبت 18 فبراير.

وحتى الآن لم تقم أي قناة أخرى بالحديث عن نقلها للمباراة، سوف نطلعكم عن الجديد حتى أن يأتي ميعاد مباراة الأهلي والهلال السوداني.

حكم مباراة الأهلي القادمة ضد الهلال السوداني

أسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مهمة التحكيم خلال مباراة الأهلي القادمة أمام الهلال السوداني إلى الحكم الموريتاني “بيدا داهاني”، ويساعده طاقم تحكيم موريتاني أيضاً