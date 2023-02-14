البطولة العربية للأندية 2023 بمشاركة 37 فريق عربي

انتشرت عمليات بحث كثيرة خلال الدقائق الماضية عن البطولة العربية للأندية 2023، حيث أعلن الاتحاد الاتحاد العربي لكرة القدم منذ ساعات خلال يوم الاثنين الماضي 13 فبراير 2023، عن تغيير اسم البطولة العربية إلى مسمى جديد، وهو، “كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023، خلال نسخته المقبلة من العام الجديد.

كما أعلن الاتحاد عبر الحساب الرسمي، عن مشاركة جميع الفرق في دور التصفيات التمهيدية، ثم استكمال النهائيات على الأراضي السعودية، والتي من المقرر أن تستضيفها مدينة أبها ومدينة الطائف والباحة.

وصرح الأمين العالم للاتحاد العربي أنه سيشارك 37 ناديا بالبطولة بدور التصفيات، وبعد ذلك يأدون المباريات النهائية على أرض المملكة العربية السعودية.

وقال رجاء الله السلمي الأمين العالم للاتحاد العربي: إن مواعيد نهائيات وتصفيات البطولة لم يتم الإعلان عنها حتى الآن، وسيتم الترتيب مع الاتحادات العربية المشاركة ومع الاتحاد السعودي.

كما أن موعد البطولة العربية للأندية 2023 لم يُعلن حتى الآن عن الموعد المحدد الذي ستقام فيه، ويبلغ جوائز البطولة العربية نحو 10 ملايين دولار.

وانتشر الحديث عن جوائز البطولة العربية 2023، وعن المبالغ الكبيرة التي سيحصل عليها الفائز بالبطولة، حيث ستصل الجائزة إلى حوالي 300 مليون جنيه مصري.

وجدير بالذكر أن البطولة العربية تغيبت لفترة عامين، نظراً لجائحة فيروس كورونا المستجد، الذي توقفت بسببه البطولات المحلية والعالمية.

ويسأل الكثير من جماهير النادي الأهلي عن إمكانية مشاركة الأهلي المصري في البطولة العربية أم لا، ولكن سنتعرف على ذلك خلال قرعية البطولة العربية المقبلة.