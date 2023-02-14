من هو فرانك هوغير بيتس” Frank Hoogerbeets ” الذي تنبأ الزلازل؟

كثر البحث حول من هو فرانك هوغير بيتس، الذي تنبأ بحدوث الزلازل قبلها بأيام قليلة، هل هو عالم أم كاهن، وهو ما يجيب علي زووم مصر فى تلك السطور القادمة حول حقيقة فرانك هوغير بيتس” Frank Hoogerbeets” الذي توقع حدوث الزلازل.

من هو فرانك هوغير بيتس؟

بدأ البحث حول فرانك بيتس الساعات الحالية، حول حقيقته هل هو عراف أم عالم، وما هو منصب فرانك العلمي أمعرفته بالتنجيم والتي جعلت منه عراف، وجعلت من تصريحاته قلقاً كبيرا وذعراً لدى الدول والمواطنين علي حد سواء، وخاصة بعد توقعه بأحداث زلزال مصر القادم.

فرانك هوغير بيتس Frank Hoogerbeets

أول ظهور لفرانك كان له فى تغريدة مثيرة عبر حسابه الشخصي في 3 – 2 – 2023، قبيل وقوع الزلازل بثلاثة أيام فقط، مستندأ على الحسابات الفلكية وحركة الكواكل و منازل القمر في السماء، وأيضا اعتمادا على برنامج طوره بنفسه فى رصد حركة الزلازل وتوقعها يسمى “solpage ”

وكان اول حديث للفلكي قبل الزلازل” عاجلا أم آجلا سيضرب الزلازل مناطق تركيا وسوريا” بل إن العالم أو الفلكي فرانك هوغير بيتس، توقع درجة حدوث الزلزال بقوة 7.5 ريختر.

ولم يكن هذا التوقع الأول من نوعه بل أنه توقع حدوث زلازل سابقة بدقة تامة في أمريكا وتركيا والاكوادور، استنادا الي البحوث الفلكية التي يجريها.

وبالرغم من التنبؤات الدقيقة التي أجراها الباحث الهولندي فرانك هوغير بيتس، الا أنه لا يمثل جهة مرموقة لدى الجهات البحثية الكبيرة, ويمكنك متابعة تفاصيل أكتر من الفيديو بالاسفل فى تقرير أجرته قناة الغد.