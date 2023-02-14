زلزال مصر اليوم.. تكهنات فرانك هوغيربيتس

بعد انتشار خبر زلزال مصر اليوم عبر منصات التواصل الاجتماعي, وخوف المصريين من تكرار حدوث الزلازل المستمره, كالتي جرت في تركيا وسوريا وخلفت دمار شامل كبير فى الناحية البشرية والناحية الاقتصادية, حتي سيطر علي البحث عبر الانترنت موعد زلزال مصر اليوم, وعبر زووم مصر نسلط الضوء علي ملف حقيقة الزلزال فى مصر اليوم وموعده.
زلزال مصر اليوم
نفى المعهد القومي للبحوث الفلكية حدوث زلزال فى مصر اليوم 2023, والاقوال الخاصة بحدوث موجة تسونامي, واشاعة موعد حدوث تسونامى فى مصر, وذلك جراء انتقال الصفائج الأرضية من مكان الي آخر وإعادة الهيكلة.
كما صرح الدكتور عاصم مصطفى الباحث بقسم الزلزال بالمعهد القومى للبحوث الفلكية ،في تصريحات على برنامج التاسعة على القناة الاولي، أن زلزال تركيا وسوريا لا يمكن أن يحدث تسونامى في مصر، وكل الصدوع الموجودة في البحر المتوسط والبحر الأحمر مدروسة ويتم متابعة النشاط الزلزالى بالشبكة القومية للزلزال وعددها 80 محطة.
موعد زلزال مصر اليوم
اما عن الموعد, فقت نفى المعهد القومي ذلك, وما ظهر من اشاعات عبر منصات السوشيال ميدا المحتلفة كانت لتكهنات فرانك هوغيربيتس الباحث الهولندي المتخصص فى الزلازل, والذي سابقا تنبأ بحدوث زلزال كبير فى تركيا وسوريا وبعض الدول.
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