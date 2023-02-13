أعلن الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق الأول بالنادي الأهلي: أن لاعب خط وسط الأهلي “عمرو السولية يغيب عن مباراة الأهلي والهلال السوداني القادمة في الجولة الثانية بدوري أبطال افريقيا 2023.

ومن المقرر أن تُلعب مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني يوم السبت المقبل 18 فبراير عبر ملعب استاد أم درمان، في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة والسودان، والرابعة عصراً بتوقيت السعودية.

وأكد أحمد أبو عبلة طبيب الأهلي أن عمرو السولية لن يستطيع المشاركة مع النادي الأهلي لفترة تتجاوز الإسبوعين أو ثلاث أسابيع، وأن سبب ذلك بأن اللاعب قد تعرض للإصابة في منطة عضلة السمانة، أثناء أداء التدريبات الخاصة بمباراة الأهلي وريال مديرد السابقة.

وشارك عمرو السولية في ثلاث مباريات دولية مع فريق الأهلي، في بطولة كأس العالم للأندية 2023 التي استضافتها المغرب على أرضها وبين جماهيرها، ولكنه تغيب عن مباراة الأهلي أمام فلامنجو البرازيلي الماضية ولم يستطع المشاركة.

وجدير بالذكر أن النادي الأهلي لم يحقق الهدف الذي تمنت الجماهير تحقيقه من البطولة، وخسر الميدالية البزونزية في المرة الثالثة على التوالي.

وأكد طبيب الأهلي أن عمرو السولية سيخضع للفحوصات الطبية لعمل الإجراءات اللازمة، وعودة الاعب للمشاركة في مباراة الأهلي القادمة، ولذبك يفكر المدير الفني للأهلي مارسيل كولر في وضع بديل مناسب لعمرو السولية داخل تشكيل الأهلي أمام الهلال السوداني.