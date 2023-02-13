تعرف على غيابات الأهلي أمام الهلال السوداني في مباراة الأهلي القادمة

نتعرف على غيابات الأهلي أمام الهلال السوداني في مباراة الأهلي القادمة ببطولة دوري أبطال أفريقيا 2023، ضمن منافسات الدور الثاني من دور المجموعات، والتي من المقرر أن يتقابل الفريقان معاً على أرضية ملعي استاد أم درمان عصر يوم السبت القادم بتاريخ 18 فبراير 2023.

وجدير بالذكر أن غيابات الأهلي كثيرة بسبب البطولات الكثيرة التي يتواجد بها النادي الأهلي، وكثرة المباريات التي يخوضها الأهلي الملقب بـ “نادي القرن”.

غيابات الأهلي أمام الهلال السوداني

ويغيب عن مباراة الأهلي والهلال السوداني كلاً من: لاعب خط الوسط عمرو السولية، والذي تعرض للإصابة أثناء قيامه بالتدريب مع الفريق فبل مواجهة الفريق الإسباني ريال مدريد، وأصيب بشد في عضلة السمانة.

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كما سيواصل الغياب عن مباراة الأهلي القادمة لاعب الجناح الأيمن أكرم توفيق الذي أصيب بالرباط الصليبي قبل بطولة كأس العالم للأندية.

ويغيب لاعب جناح الأهلي الأيسر كريم فؤاد عن المباراة المقبلة بسبب إجراء عملية جراحية في منطقة الركبة، باللإضافة إلى حارس الرمرمى مصطفى شوبير.

ويعتبر لاعب وسط الأهلي خاد عبد الفتاح أيضاً من غيابات الأهلي أمام الهلال السوداني، نظراً لحالة الطرد التي تلقاها في مباراة الأهلي وفلامنجو الماضية.

تاريخ مواجهات الهلال السوداني مع الأهلي

لم تكن مباراة الأهلي القادمة أمام الهلال السوداني هي المواجهة الأولى للفريقين، ولكن يجمع الفريقين تاريج من المباريات،حيث واجه الأهلي نظيره السوداني في خمس مباريات قوية.

لعب الهلال السوداني والأهلي أول لقاء لهما في عام 1987م وتعادل الأهلي في الذهب وفاز في مباراة العودة.

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ويعود الأهلي لمواجهة الهلال السوداني من جديد في عام 2004 بدور الـ32، وفاز الهلال وتعادل الأهلي.

بينما المواجهة الثالثة كانت في عام 2007، وفاز الأهلي والهلال، ثم تواجها في عام 2019 وفاز المارد الأحمر وتعادل نظيره.

وأخيراً تقابلا الفريقان في عام 2021 وخسر الهلال في مباراة الذهاب، وفاز النادي الأهلي في لقاء الإياب.