موت ممثل مسلسل المؤسس عثمان فى زلزال تركيا.. إشاعة

يتساءل عشاق المسلسلات التركية, عن موت ممثل مسلسل المؤسس عثمان فى زلزال تركيا. والتي جرى أحداثها فى الأيام القليلة الماضية, وخاصة بعد ببعض المشاهير الذين ماتوا فى زلزال تركيا, وعبر زووم مصر نسلط الضوء علي حقيقة موت بطل مسلسل قيامة عثمان.

حقيقة موت بطل مسلسل عثمان

بعد انتشار بعض الفيديوهات عبر منصات التواصل الاجتماعي من تيك توك وبعض المواقع الالكترونية الاخري, عن موت المشاهير في تركيا, وخاصة بطل مسلسل عثمان بوراك أوزجيفيت, وذلك مع بدي تأجيل عرض حلقة مسلسل عثمان القادمة نظرت لأحداث الزلزال الجاري.

تم الأعلان عن خبر وفاة ممثل مسلسل عثمان غير صحيح, وجاري عرض المسلسل هذا الاسبوع فى وقته, بعد هدوء الزلازال نسبيا والذي خلف وراءه خسائر بشرية بالالاف.