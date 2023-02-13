شهد محرك البحث جوجل عمليات بحث كثيرة خلال الساعات الماضية عن زلزال اليوم في المغرب 2023 زلزال الحسيمة 2023،والذي أصاب الكثير بالذعر والخوف، وخاصة بعد أن توالت الزلازل على البلاد العربية، فقبل حدوث زلزال المغرب اليوم قد حدث زلزال تركيا وسوريا المدمر بالإضافة إلى زلزال فلسطين، ولذلك ظهرت عمليات بحث كثيرة بواسطة الأشخاص الذين يريدون حماية أنفسهم من الزلازل.

متى حدث زلزال اليوم في المغرب 2023| زلزال الحسيمة 2023

أعلن المعهد الوطني للجيوفيزياء عن حدوث زلزال المغرب 2023 في صباح يوم الأحد الماضي 12 فبراير 2023 في تمام الساعة السابعة صباحًا وتسعة وخمسين دقيقة وواحد وثلاثين ثانية، وقد سجل المعهد درجة هذا الزلزال وبلغت 4.3 درجات على مقياس “ريختر”.

موقع الزلازل في المغرب

أكد المعهد الوطني أن الزلزال الذي حدث في المغرب اليوم على لسان موقع “هسبريس”، أن الهزة الأرضية التي حدثت في المغرب اليوم وقعت في منطقة “جماعة النكور”، والتي تتبع إقليم الحسيمة بعمق 18 كيلومترات، في نقطة اتقاء خط العرض 30.023 درجة شمالاً، مع خط طول 3.864 درجة غرباً.

نتائج الزلازل في المغرب

جاري حصر النتائج والخسائر التي خلفها زلزال الحسيمة 2023 اليوم، ولكن حتى الآن لم ترد أي معلومات دقيقة عن خسائر زلزال المغرب اليوم، وتقوم الجهات المعنية بتفقد الأمر وحصر الأضرار والخسائر.

قائمة الزلازل في المغرب

ليس زازال المغرب 2023 الذي حدث في الحسيمة هو الزازال الوجيد، ولكن وقع بالفعل زلزال سابق وفي نفس المنطقة، وهناك أكثر من مدينة تعرضت للزازال مرتين، ونذكر بعض من قائمة الزلازال في المغرب كالتالي: