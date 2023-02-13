طريقة تحضير الكشري المصري بكل التكات والحركات بأسرار طبخ المطاعم

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رياض - احمد صلاح - يعد الكشري من الاكلات المميزة التي تنفرد بها مصر عن بقية الدول وكل من يذوقه يقع في حبه لذا قررنا اليوم أن نحضره معكم في المنزل بالطريقة المصرية التقليدية وبمذاق مستحيل تعدوه، والان أجلبوا المكونات الآتية ولنعد معاً غداء اليوم .

مكونات عمل الكشري المصري

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.١ كوبان من الأرز.

.٢ ربع كيلو من المكرونة الاسباجتي.

.٣ ربع كيلو من المكرونة العقل.

.٤ كوب من الحمص.

.٥ كوب من العدي أبو جبة.

.٦ حبتين من البصل.

مكونات صلصة الكشري

.١ نصف كيلو من الطماطم.

.٢ أربع فصوص من الثوم.

.٤ ملعقة صغيرة من الشطة.

.٥ نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

طريقة عمل الكشري المصري بالخطوات

حتى تتمكني من عمل الكشري المصري في المنزل بكل سهولة والاستمتاع بمذاقه الذي لا يقاوم، يجب أن تقومي في البداية برفع حلة على النار وإضافة لها القليل من الزيت، ثم قومي بإضافة لها الشعرية مع تقليبها بشكل مستمر حتى تحصل على اللون الأحمر، ثم قومي بإضافة لها الأرز المغسول والمتصفي ثم قومي بتقليبهم مع بعضهم جيدًا مع إضافة له الملح، ثم قومي بإضافة لهم الماء المغلي مع التقليب مرة أخرى وتركه على نار متوسطة حتى ينضج، وفي نفس الوقت قومي بسلق الحمص بعد نقعه عدة ساعات.

طريقة عمل الكشري المصري

وفي نفس الوقت قومي بسلق العدس أبو جبة بعد نقعه في الماء لمدة نصف ساعة، ثم قومي بعدها برفع حلة بها مقدار من الماء المضاف له القليل من الملح، ثم انتظري حتى يبدأ الماء في الغليان، ثم قومي بإضافة له المكرونة مع تقليبها باستمرار حتى تنضج ثم قومي بتصفيتها، وفي نفس الوقت قومي بتحضير الصلصة، وذلك عن طريق رفع حلة على النار وإضافة لها القليل من الزيت، ثم قومي بإضافة له الثوم المفروم وتقليبهم مع بعضهم قليلاً حتى يحصل على اللون الأصفر، ثم قومي بإضافة له عصير الطماطم مع الملح والشطة والفلفل الأسود ثم تترك على النار حتى تتسبك.

في ذلك الوقت يجب أن تقومي بعمل الدقة، وذلك عن طريق خلط الماء مع الثوم والخل وإضافة لهم عصير الليمون والملح والشطة والكمون وحبة من الطماطم المعصورة، ومن الممكن أن تقومي برفعها على النار قليلاً، ومن بعدها قومي برفع مقلاة بها زيت على النار وإضافة لها البصل المقطع شرائح مع ضرورة تقليبه المستمر حتى يحصل على الذهبي، ثم قومي برفعه عن النار على مناديل مطبخ، ثم قومي بوضع الأرز في طبق التقديم ومن فوقه قومي بتوزيع المكرونة والعدس أبو جبة، ومن فوقهم الحمص والبصل المحمر، ثم قومي بتقديمه مع الصلصة والدقة.