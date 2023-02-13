انت الان تتابع خبر طريقة عمل اشهى مخلل خيار وجزر وبنجر في البيت بجميع انواعه بسهولة.. حضريه ووفري اموالك والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - سنحضر معكم اليوم متابعينا ألذ المخللات وأكثرها طلباً بطرق سهلة وغير مكلفة وذلك لأن الأسعار ارتفعت بشكل جنوني فمن الأفضل تحضير كميات كبيرة في المنزل وبتكلفة لاتذكر بدلاً من شرائه من الخارج.

والأن إليكم طريقة عمل مخلل اللفت

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مقادير المخلل :-

.١ ماء.

.٢ ملح.

.٣ خل.

.٤ لفت.

.٥ بنجر.

.٦ سكر.

طريقة عمل المخلل اللفت

حتى تتمكني من عمل المخلل اللفت يجب أن تقومي في البداية بغسل اللفت جيدًا، ثم قومي بتقطيعه بالحجم والشكل الذي تفضليه، ثم قومي بوضعه في إناء مناسب للتخليل، ومن فوقه قومي بتوزيع البنجر المقطع، ثم قومي بإضافة له خليط الماء والملح والخل والسكر، ثم قومي بغلقه جيدًا وتقديمه بعد مرور خمسة أيام.

مخلل الجزر :-

مقادير المخلل

.١ ماء.

.٢ ملح.

.٣ خل.

.٤ ورق لورا.

.٥ جزر.

.٦ فلفل أخضر.

طريقة عمل المخلل

في البداية قومي بغسل الجزر وتقطيعه حسب الرغبة، ثم قومي بإضافة له الفلفل وورق اللورا وخليط الماء والملح والخل، ومن بعدها قومي بغلقه جيدًا وتقديمه بعد عشر أيام

مخلل الخيار :-

مقادير المخلل

.١ ماء.

.٢ ملح.

.٣ خل.

.٤ ورق لورا.

.٥ ثوم.

.٦ سكر.

.٧ عود من الكرفس.

طريقة عمل المخلل

يجب أن تقومي في البداية بغسل الخيار، ثم قومي بوضعه في إناء التخليل، ومن بعدها قومي بإضافة له ورق اللورا والثوم والكرفس، ثم قومي بإضافة له خليط الماء والملح والخل والسكر، ثم قومي بغلقه جيدًا وتناوله بعد يوم واحد.

مخلل الفلفل الأخضر :-

مقادير المخلل

.١ ماء.

.٢ ملح.

.٣ خل.

.٤ ورق لورا.

.٥ ثوم.

.٦ زيت.

.٧ فلفل أخضر.

طريقة عمل المخلل

قومي بغسل الفلفل جيدًا مع القيام بعمل به فتحة من أحد الجوانب، ثم قومي بوضعه في إناء التخليل، مع إضافة له ورق اللورا والثوم وخليط الملح والزيت والماء والخل، ثم قومي بغلقه جيدًا واستخدامه بعد خمسة أيام.