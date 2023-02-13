حكم مباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا 2023

يستعرض زووم مصر خلال هذه التقرير الإجابة على من هو حكم مباراة الأهلي والهلال السوداني في بطولة دوري أبطال أفريقيا 2023، والتي ستنطلق عصر يوم السبت المقبل 18 من شهر فبراير الجاري لعام 2023، وتنطلق ضربة البداية في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة والسودان، وفي تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة والسعودية والأمارات العربية المتحدة والبحرين واليمن، وخلال السطور التالية نتعرف على حكم مباراة الأهلي القادمة في دوري أبطال أفريقيا أمام الهلال السوداني.

حكم مباراة الأهلي والهلال السوداني اليوم

أسند اتحاد أفريقيا لكرة القدم في مباراة الأهلي والهلال السوداني القادمة إلى طاقم تحكيم موريتاني، حيث يشارك الحكم الموريتاني “بيدا داهاني” كحكم ساحة الميدان، كما يشارك الحكم حمدين ديبا كمساعد أول للحكم، ويوسف محمد حكم رابع، مع تواجد بعض الحكام المختصين بالجلوس في غرفة الفار.

موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الهلال السوداني

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن موعد مباراة النادي الأهلي أمام نظيره الهلال السوداني، حيث يلتقي المارد الأحمر ضد الهلال السوداني في مساء يوم السبت القادم على ملعب استاد أم درمان، في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة والساعة الرابعة عصراً بتوقيت السعودية ومكة المكرمة.

وأعطى السويسري مارسيل كولر مدرب النادي الأهلي بعد الوقت للاعبين ليرتاحوا من تعب بطولة كأس العالم للأندية 2023 في المغرب، والتي شارك فيها الأهلي ممثلاً عن قارة أفريقيا، واستطاع النادي الأهلي حصد المركز الرابع بالبطولة.

كما يعلم الجميع أن الأهلي قد تعرض للظلم التحكيمي في أكثر من لقاء، ولذلك يتمنى الجمهور أن يكون حكم مباراة الأهلي والهلال السوداني أكثر انصافاً للأهلي.

كما صرح كولر أن التفكير في كأس العالم للأندية من الأمر الخطر، ويجب التركيز على مباراة الأهلي والهلال السوداني المقبلة، لاستكمال مسيرة الأهلي في البطولة الإفريقية.