يبحث جماهير القلعة الحمراء على طريقة عمل اريال للقنوات الأرضية لمشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني القادمة في دوري أبطال أفريقيا 2023ـ، والتي من المقرر لها أن تكون يوم السبت المقبل 18 فبراير 2023، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة والرابعة عصرًا بتوقيت السعودية، ويستضيف ملعب استاد أم درمان المباراة، وخلال هذا المقال نتعرف على كيفية عمل اريال لاستقبال القنوات الارضية.

عمل اريال للقنوات الارضية

هناك أكثر من طريقة لعمل اريال للقنوات الأرضية، حتى تتمكن من مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا 2023، وقام موقع زووم مصر بوضع فيديو يوضح كيف تصنع اريال ارضي، وايضاً تستطيع عمل اريال داخلي للتلفزيون.

طريقة عمل اريال ارضي للتلفزيون

أعلنت قناة أون تايم سبورت نقلها لمباراة الأهلي والهلال السوداني القادمة عبر القناة الأرضية، ولذلك يبحث الجمهور عن طريقة عمل اريال ارضي هوائي للتلفزيون لمشاهدة المباراة القادمة للأهلي، ويقدم لكم موقع زووم مصر الخطوات بالصور كالتالي:

موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني القادمة

يستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره السوداني في مباراة دور المجموعات يوم السبت المقبل 18 فبراير 2023، في تمام الساعة الثاثلة عصرا بتوقيت القاهرة والساعة الرابعة عصرا بتوقيت مكة المكرمة.