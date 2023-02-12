“منظمة أوبك”: السيسي له دور كبير وريادي لنهوض مصر في مجال أسواق الطاقة

صرح الأمين العالم هيثم الغبص بإعتباره الأمين العالم لمنظمة الدول التي تعمل كمصدرة للنفط “أوبك”، أن السيسي له دور كبير وريادي لنهوض مصر في مجال أسواق الطاقة، وقال إن زيارة الرئيس السيسي توضح الاهتام الكبير من سيادته تجاه صناعة الطاقة.

وأضافة أن فيروس كورونا ساهم بشكل كبير في نقص الدعم الموجه إلى الاستثمارات في النفط خلال الفترة الماضية، وأن صناعة البترول لا شك أنها تضررت بسبب هذه الجائحة، كما توقع حدوث زيادة وإقبال على الطلب على النفط وربما تتصاعد لتصل إلى 10 ملايين برميل في اليوم الواحد، وذلك لتعويض النقص الجارف أثناء جائحة كورونا.

وأشار “الغيص” إلى: الدليل على التصاعد الدائم نحو الطلب على صناعة الطاقة، وجود 12 تريليون دولار يحتاجها القطاع بحلول عام 2024، ولهذا يلزم توافر 5 مليارات دولار للعام الواحد يجب أن تكون متوفرة، وأكد أن ضرورة الاتجاه نحو الاستثمار في مجال الطاقة يُعد اللبنة الأولى لتصاعد ونمو الاقتصاد واستقرار أسواق الطاقة.

وأوصح الأمين العالم لمنظمة أوبك: أن مصر استطاعت أن ترسل رسالة للعالم، من خلال مؤتمر المناخ كوب 27، والذي فتح الآفاق أمام التوسع في مثل تلك المجالات، وعملت المنظمة على توسع أسواق الطاقة بصورة منتظمة ومناسبة للجميع.