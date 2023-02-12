نتعرف على موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني والقنوات الناقلة في دوري أبطال أفريقيا 2023 القادمة، ضمن منافسات مرحلة المجموعات، والتي يستضيفها ملعب استاد الهلال بأم درمان.

اختتم النادي الأهلي طرية مشوار بطولة كأس العالم للأندية 2023 في المغرب أمس، وذلك بعد الهزيمة أمام نادي فلامنجو البرازيلي بنتيجة 4-2، ليحتل المركز الرابع ويخسر الميدالية البرونزية.

ويتواجد الأهلي بجانب فريق صن داونز وفريق القطن الكاميروني وفريق الهلال السوداني في المجموعة الثانية من البطولة الإفريقية، وخلال هذا التقرير نتحدث عن موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني اليوم في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة للمباراة.

موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني والقنوات الناقلة

يستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره الهلال السوداني يوم السبت المقبل الموافق 18 فبراير 2023، وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، والساعة الرابعة عصرًا بتوقيت السعودية ومكة المكرمة.

وصرح السويسري مارسيل كولر أن صفحة كأس العالم للأندية 2023 قد انطوت، ويجب الاستعداد لبطولة دوري أبطال أفريقيا 2023، وكان النادي الأهلي فار على نظيره الاتحاد المنستيري بدور الـ32، في مباراة الذهاب ومباراة العودة بتونس، ليتأهل لدور المجموعات.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا

تُعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الناقل الحصري للبطولة، ومن المتوقع أن تُذاع مباراة الأهلي والهلال السوداني القادمة عبر قناة beIN Sports HD.

وجدير بالذكر أن مباراة الأهلي والقطن الكاميروني تم تأجيلها بسبب مشاركة الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية 2023.

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تشكيل الأهلي المتوقع أمام الهلال السوداني

أكدت بعض المصادر أن تشكيل الأهلي أمام الهلال السوداني سيكون كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول ومحمد هاني ومحمود متولي ومحمد عبد المنعم.

في خط الوسط: أليو ديانج المالي ومحمد مجدي “أفشة” وعمرو السولية.

خط الهجوم: حسين الشحات وأحمد عبد القادر ومحمد شريف.

بطاقة مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الهلال – الأهلي السبت 18 فبراير 2023،الساعة 3 بتوقيت القاهرة، والساعة 4 بتوقيت مكة المكرمة بي إن سبورت إتش دي 5 استاد إم درمان

حكم مباراة الأهلي والهلال السوداني

أعلن الاتحاد الإفريقيى لكرة القدم “كاف” اسنادة صافرة التحكيم في موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني القادمة في دوري أبطال إفريقيا إلى الحكم الموريتاني “بيدا داهاني”، وطاقم تحكيم مكون من: حمدين ديبا مساعد أول- ويوسف محمود، وباباكار مساعد ثان وحكم رابع.