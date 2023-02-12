الأوقاف تحذر.. لا تراجع عن شروط مسابقة وزارة الأوقاف المصرية 2023 الجديدة

خرجت وزارة الأوقاف المصرية عن صمتها محذرة بشأن شروط مسابقة وزارة الأوقاف المصرية 2023 الجديدة, في شأن مسابقة وزارة الأوقاف للائمة والخطباء, ومسابقة الاوقاف للعمالة, والتي وضعت الشروط اللازمة للفبول بهما, وعبر موقع زووم مصر نسلط الضوء على الشروط الجديدة لمسابقة وزارة الأوقاف المصرية.
يذكر أن وزارة الاوقاف قامت بالاعلان عن مسابقتها للقبول ضمن 1000 إمام وخطيب ومدرس, وكذلك 1000 يعامل مسجد ومقيمي شعائير بجميع محافظات الجمهورية للعام 2023, علي أن يكون بدء التقديم لمدرة 15 يوم بداية من يوم 15 – 3 – 2023 حتي 31- 3- 2023, وجاء هذا الإعلان عقب المسابقة فى العام الماضي 2022 بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والاتصالات.
مسابقة وزارة الاوقاف 2023
بالرغم من سعي الوزارة لوضع عدد من الشروط للتكافؤ الحصول علي فرصة لدى وزارة الاوقاف , طلبت من الجميع التقيد بتلك الشروط حتي يكون هناك شفافية فى معايير القبول, الا أن الوزارة حذرت من تكرار التعدي علي الشروط حيتي لا يتم تكرار الرفض من جانبها مرة أخري, وذكرت شروط المسابقة كاملة عبر موقع بوابة وظائف الحكومة المصرية لمراجعتها.
شروط مسابقة الائمة والخطباء 2023
- يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 عام.
- مؤهل عال أزهري.
- ألا يقل التقدير العام التراكمي للمتقدم عن (جيد).
شروط مسابقة عامل مسجد تعاقد 2023
- يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 35 عام.
- مؤهل اقل من المتوسط (إعدادية عامة- إعدادية أزهرية).
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