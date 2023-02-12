موعد صرف معاش التكافل والكرامة فبراير 2023

يبحث المستفيدين من معاش تكافل وكرامة عن موعد صرف معاش التكافل والكرامة فبراير 2023موعد صرف معاش التكافل والكرامة فبراير 2023، والذي اقترب موعده، حتي يتمكن المواطن من الصرف للمعاش الشهري للتكافل والكرامة، وعبر موقع زووم مصر نوضح ميعاد صرف المعاش لشهر فبراير.
موعد صرف معاش التكافل والكرامة
أوضح مصادر مسئولة بالحكومة المصرية ووزارة التضامن الاجتماعي بأن موعد الصرف سيكون بداية من يوم 15 فبراير الجاري، بدون أي تاخير، ويمكن المواطن صرف المعاش من مكاتب البريد بالمحافظات،وماكينات الصراف الآلي من البنوك المختلفة برسم خدمة ٥ جنيهات فقط.
خطوات صرف معاش تكافل وكرامة من البريد
يقوم المواطن المستحق للمعاش بالذهاب لمكاتب البريد في محيط سكنه وانتظار دوره وتسليم الفيزا واللطاقة الشخصية، وبعد التحقق من شخصيته يتم تسليم المعاش له.
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