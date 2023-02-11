كولر يجري تغييرات في تشكيلة الأهلي أمام فلامنجو في كأس العالم للأندية 2023

أجري المدير الفني مارسيل كولر بعض بعض التغييرات في تشكيلة الأهلي أمام فلامنجو البرازيلي في كأس العالم للأندية 2023 التي تستضيفعا دولة المغرب على أرضها ووسط جماهيرها.

اقتربت مباراة الأهلي وفلامنجو القادمة مساء يوم السبت المقبل 11 فبراير 2023، والتي يدخلها النادي الأهلي بحثًا عن الميدالية البرونزية للمرة الثالثة على التوالي في تاريخه.

وانتهى الفريق الإسباني ريال مدريد آمال الأهلي في الصعود للمباراة النهائية بكأس العالم للأندية، بعد أن فاز عليه برباعية مقابل هدف، وخلال السطور التالية نتعرف على تشكيلة الأهلي ضد فلامنجو البرازيلي.

تشكيلة الأهلي أمام فلامنجو في كأس العالم للأندية

أراد المدير الفني للأهلي وضع تغييرات بسيطة داخل في تشكيلة الأهلي أمام فلامنجو البرازيلي لتحديد المركز الثالث والرابع بالبطولة، فقد رأنى أن هناك أكثر من لاعب يحتاج إلى راحة بعد 3 مباريات قوية أمام أوكلاند سيتي وفريق سياتل الأمريكي، وختم بفريق ريال مدريد الإسباني، ومن المتوقع أن تشكيل الأهلي أمام فلامنجو اليوم سيكون كالتالي:

في حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، محمد هاني.

في خط الوسط: حمدي فتحي، مروان عطية، أليو ديانج.

خط الهجوم: بيرسي تاو، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر.

غيابات الفريق عن تشكيل الأهلي أمام فلامنجو اليوم

تعرض لاعب وسط الأهلي عمرو السولية للإصابة في عضلة السمانة أثناء مران مباراة ريال مدريد والأهلي، وأكد طبيب الفريق أحمد أبو عبلة أنه لن يستطيع المشاركة ولا التواجد في تشكيلة الأهلي ضد فلامنجو اليوم، كما يريد السويسري مارسيل كولر مدرب النادي الأهلي إعطاء فرصة لحارس المرمى الأول محمد الشناوي ليرتاح، بالإضافة إلى قائد هجوم الفريق محمد شريف، مع إمكانية تواجد محمود عبد المنعم كهربا كرأس حربة، كما أن محمد مجدي “أفشة” ربما يُستبعد من تشكيل الأهلي المتوقع أمام فلامنجو ليجلس على دكة البدلاء.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفلامنجو اليوم

أكدت شبة قنوات الرياضية السعودية قناة ssc نقلها للمباراة المرتقبة بين الأهلي ونادي فلامنجو البرازيلي في كأس العالم للأندية 2023 في المغرب، والتي من المقرر أن يلتقى الفريقان على ملعب “طنجة” في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت السعودية ومكة المكرمة.

وأخذت قناة الرياضية المغربية TNT حقوق البث للمباراة عبر البث الأرضي، كما أعلنت قناة تايم سبورت الأرضية نقلها للقاء عبر البث الأرضي.