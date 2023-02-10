انت الان تتابع خبر مشروبات صباحية للتنحيف وإنقاص الوزن.. تعرف عليها والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - التنحيف وإنقاص الوزن من أحلام الكثير من الفتيات والسيدات والرجال أيضًا، فهناك الكثير من الأشخاص يبحثون عن مشروبات صباحية للتنحيف وإنقاص الوزن، حتى يتخلصون من وزنهم الزائد والحصول على القوام المثالي دون الحاجة لاتباع نظام غذائي يشعرهم بالحرمان، أو ممارسة الألعاب الرياضية الشاقة.

الماءالماء من المشروبات التي تساعد على التنحيف وإنقاص الوزن، ولهذا ينصح بتناول كوب منه كل صباح، فالماء يستطيع أن يعزز معدل الأيض بجسم الإنسان، بالإضافة إلى أنه يجعل الإنسان يشعر بالشبع والامتلاء لفترات طويلة، وبالتالي يتناول كميات أقل من الطعام، ومن الممكن إضافة للماء الأعشاب أو الخضار أو الفاكهة أو الليمون لتعزيز قيمته الغذائية.

الشاي الأخضر

ما لا يعلمه الكثيرون أن الشاي الأخضر هو البديل الآمن للقهوة الصباحية، فهو يحتوي على نسبة كبيرة من مضادات الأكسدة التي يمكنها أن تعزز عملية التمثيل الغذائي بجسم الإنسان، ولكن من الضروري تناوله بدون إضافة سكر.

عصير الخضار

عصير الخضار من بدائل الكافيين الصحية، وهذا يرجع لاحتوائه على نسبة عالية من الكربوهيدارت المعقدة، التي يحتاج لها الجسم للحصول على الطاقة، كما أن عصير الخضار يحتوي على نسبة عالية من الألياف التي لها القدرة على سد الشهية لفترات طويلة.

شاي الزنجبيل

شاي الزنجبيل من أبرز وأهم المشروبات الصباحية التي تساعد على إنقاص الوزن، فبإمكانه سد الشهية لفترات طويلة، بالإضافة إلى أنه يعمل على تنظيم مستوى السكر بالدم ورفع معدل الحرق.