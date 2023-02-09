انت الان تتابع خبر احرص عليها.. الكشف عن 8 أنواع من الأطعمة تعزز الخصوبة عند الرجال والحمل للنساء والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أكدت دراسات أن هناك 8 أطعمة هامة تعزز الخصوبة سواء بالنسبة للمرأة أو الرجل.

*السبانخ واللفت:

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يعد زوج الخضار هذا من أهم مصادر الحديد وحمض الفوليك وفيتامين سي ومفيد لخصوبة المرأة.

*جوز برازيلي:

هذا وتحتوي حبة جوز برازيلي واحدة على ما يصل إلى 91 ميكروغراما من السيلينيوم - أو ضعف الكمية اليومية الموصى بها البالغة 55 ميكروغرام يوميا.

*الدواجن:

اللحوم الحمراء وبعض اللحوم المصنعة لها دور في خصوبة الرجل، فإن عشاء الدجاج يمكن أن يعزز فرصه في الحمل. ويعتبر الدجاج والديك الرومي مصدرا ممتازا للسيلينيوم، وكذلك اللحوم الأخرى، وفق صحيفة "ديلي ميل".

*الطماطم:

كما أظهرت الأبحاث أن نفس المادة الكيميائية التي تعطي الطماطم لونها الأحمر العميق هي أيضا صحية للحيوانات المنوية للرجل. الليكوبين مركب عضوي يتكون من الكربون والهيدروجين. ويعطي لونا أحمر، ويلون الفواكه مثل الطماطم والجريب فروت.

*الأفوكادو:

هذا ويأتي الأفوكادو غنيا بحمض الفوليك وفيتامين أ والبوتاسيوم والمغنيسيوم.

كما هو الحال مع الخضر الورقية، يعزز حمض الفوليك الموجود في الأفوكادو احتمالية حمل المرأة وولادة حية ناجحة.

*بذور اليقطين:

غنية بالفيتامينات والمعادن التي تعتبر مهمة للخصوبة، ولكن الأهم من ذلك الزنك. العنصر الكيميائي هو جزء أساسي من نظام غذائي صحي، ويمكن أن يعزز جهاز المناعة والتمثيل الغذائي في الجسم، كما أنه ضروري للخصوبة.

*البيض:

يعتبر صفار البيض غني بالحديد والزنك وحمض الفوليك وفيتامين أ - وكلها تساعد في جعل الشخص أكثر خصوبة.

*سمك السالمون:

سمك السلمون غني بالأحماض الدهنية والسيلينيوم وفيتامين (د)، وكلها رائعة للأشخاص الذين يأملون في إنجاب طفل.