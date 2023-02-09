القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفلامنجو في كأس العالم للأندية 2023

يبحث جماهير القلعة الحمراء عن القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفلامنجو البرازيلي في مباراة تحديد مركزي الثالث والرابع في إطار منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023 في المغرب، والتي من المقرر أن تنطلق المباراة يوم السبت المقبل الموافق 11 فبراير 2023 على ملعب “طنجة” بالعاصمة المغربية، وخلال هذا التقرير يستعرض زووم مصر القنوات المجانية المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وفلامنجو في كأس العالم للأندية 2023.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفلامنجو القادمة

ازداد البحث على تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفلامنجو القادمة في كأس العالم للأندية 2023، وذلك لمشاهدة المباراة عبر التلفزيون من المنزل ودون الخروج للمشاهدة، وهناك أكثر من قناة تمتلك حقوق البث المباشر لمباريات البطولة، حيث أعلنت نقلها للقاء النادي الأهلي مع نظيره فلامنجو يوم السبت المقبل لتحديد حامل الميدالية البروزنية، ومن ضمنها ما يلي:

تردد القناة المغربية الرياضية TNT الناقلة لمباراة الأهلي أمام فلامنجو البرازيلي

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12383.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 4/3.

القناة المغربية الرياضية TNT

القمر الصناعي: العرب سات.

التردد: 11157.

معامل استقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة المغربية الرياضية

التردد: 10872.

القمر: هوتبيرد

معامل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطا: 3/4.

تردد قناة SSC الناقلة لمباراة الأهلي وفلامنجو الرياضية السعودية

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة ssc sports الرياضية السعودية

القمر: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة AEA المفتوحة الناقلة لماتش الأهلي ضد فلامنجو

قمر نايل سات

11636

11638

11639

معدل الترميز 27500

أفقي.

تردد قناة أون تايم سبورت الأرضية لمشاهدة لقاء الأهلي ونظيره فلامنجو

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد 11861 أفقي.

معدل الترميز : 27500

أفقي.

موعد مباراة الأهلي وفلامنجو القادمة

يلتقي المارد الأحمر مع فريق فلامنجو البرازيلي يوم السبت القادم في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في مونديال الأندية لكرة القدم بالمغرب، وتنطلق صافرة اللقاء في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت السعودية ومكة المكرمة، ويتقابل الفريقان على ملعب طنجة بالأراضي المغربية.

ويمكن متابعة موقع زووم مصر لعرض القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفلامنجو القادمة في كأس العالم للأندية 2023 من خلال البث المباشر المجاني.

وتعثر أصحاب الفنلة الحمراء أمام نادي ريال مدريد الإسباني يوم الأربعاء الماضي 8 فبراير، وخرج بنتيجة ثقيلة وهي أربعة أهداف مقابل هدف وحيد، بينما استطاع نادي الهلال السعودي الفوز على غريمة البرازيلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليتاهل لمواجهة الفريق الملكي.

موقف كولر من المباراة السابقة

أكد المدير الفني للأهلي مارسيل كولر أن الفريق لعب مباراة جيدة خلال الشوط الأول، وكان يتطلع لنتيجة أفضل من نتيجة مباراة الأهلي وريال مدريد أظهر قوته في وقت غفلة وعدم استغلال فرص الأهلي.

وأشار أنه سيلعب المباراة المقبلة أمام فلامنجو بكل قوة للحصول على مركز ثالث، وحصد الميدالية البرونزية.