شوبير: تغييرات كولر سيغير في تشكيل الأهلي أمام فلامنجو البرازيلي على حساب الأساسيين

صرح الإعلامي أحمد شوبير في تصريحات له أن المدير الفني مارسيل كولر مدرب الفريق الأول بالنادي الأهلي سيحدث تغييرات كثيرة في تشكيل الأهلي أمام فلامنجو البرازيلي، خلال المباراة المقرر لها مساء يوم السبت المقبل 11فبراير.

وصرح كابتن شوبير أن السويسري كولر يفكر في إجراء بعد التغيير في التشكيل الأساسي للفريق ضد نظيره نادي فلامنجو، ويرجع السبب أن الفريق لعب 3 مباريات قوية الأيام الماضية وخلال فترة بسيطة وهي 8 أيام فقط، ولذك بفكر كولر في راحلة بعض اللاعبين الأساسيين، وخاصة أنه سبواجه نادي الهلال السعودي بعد العودة من كأس العالم للأندية ضمن بطولة دوري أبطال أفريقيا 2023 القادمة.

وأضاف الإعلامي أحمد شوبير: أن كولر يدرس مشاركة حارس مرمى الأهلي علي لطفي بدلاً من الحارس محمد الشناوي، وأن نسبة ذلك التغيير ستكون 50%، كما أن لاعب قلب الدفاع رامي ربيعة وياسر إبراهيم سيكون لهم مكان داخل تشكيل الأهلي أمام فلامنجو يوم السبت المقبل.

وصرح أن كولر يدرس راحة التونسي علي معلول في حالة وجود بديل قوي، بينما من المتوقع أن نشاهد مروان عطية وحمدي فتحي في التشكيلة الأساسية للأهلي في مواجهة فلامنجو البرازيلي، ويترك أليو ديانج ليرتاح.

وتابع أحمد شوبير: أنه من المؤكد أن يشارك لاعب الجناح الأيمن طاهر محمد طاهر كأساسي من بدلية المباراة، كما سيدفع ببرسي تاو بدلاً من محمد شريف في خط الهجوم.