تشكيل الأهلي المتوقع أمام فلامنجو في كأس العالم للأندية 2023

يفكر المدير الفني للنادي الأهلي السويسري مارسيل كولر في إجراء بعض التغييرات على تشكيل الأهلي المتوقع أمام فلامنجو البرازيلي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023 في المغرب، والتي من المقرر أن تقام يوم السبت المقبل 11 فبراير 2023، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وخلال السطر التالية نتعرف على تشكيل الأهلي أمام فلامنجو في كأس العالم للأندية 2023، بعد الهزيمة الثقيلة أمام نادي ريال مدريد الإسباني، والذي أضاع حلم تواجد الأهلي في نهائي مونديال 2023.

تشكيل الأهلي أمام فلامنجو في كأس العالم للأندية

وعن التشكيل المتوقع للأهلي أمام فلامنجو يوم السبت القادم، أخبرت بعض المصادر أن المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي مارسيل كولر يستقر على مشاركة ثلاثة لاعبين ليبدأ بهم في التشكيل الأساسي للأهلي ضد فلامنجو البرازيلي، وهؤلاء اللاعبين هم: محمد عبد المنعم كهربا، والجنبوب أفريقي بيرسي تاو، ولاعب الوسط حمدي فتحي على حساب محمد مجدي قفشة ومحمد شريف وأحمد عبد القادر، ومن المتوقع أن يبدأ السويسري بتشكيل مكون من الآتي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: محمد عبد المنعم ومحمد هاني، علي معلول، محمود متولي.

خط الوسط: أليو ديانج وحمدي فتحي، عمرو السولية.

في خط الهجوم: بيرسي تاو، حسين الشحات، ومحمود متولي وطاهر محمد طاهر.

موعد مباراة الأهلي وفلامنجو القادمة

يستعد المارد الأحمر لمواجهة نظيره البرازيلي فلامنجو يوم السبت القادم 11 فبراير لتحديد المركز الثالث والرابع، ويستضيف ملعب “طنجة” المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والسادسة و النصف مساءً بتوقيت السعودية ومكة المكرمة.

تمكن فريق الهلال السعودي من تجاوز نادي فلامنجو ليتأهل للمباراة النهائية ضد ريال مدريد، بينما تعثر أصحاب الفنلة الحمراء من تجاوز عقبة الفريق الإسباني، وخرجت نتيجة مباراة الأهلي وريال مدريد بـ 1:4 لصالح الريال، ولذلك ينوي مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الاستقرار على تشكيل الأهلي أمام فلامنجو البرازيلي قبل المواجهة لتفادي هزيمة أخرى.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي القادمة

وأعلنت القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفلامنجو نقل أحداث اللقاء القادم لتحديد الميدالية البرونزية لصاحب المركز الثالث، وأعلنت قناة الرياضية المغربية نقلها للمباراة عبر البث الأرضي، كما ستنقل قناة ssc السعودية مجريات وأحداث المباراة، كما نقلتها في قاء ريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية.