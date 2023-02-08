ملخص مباراة الأهلي وريال مدريد اليوم في نصف نهائي كأس العالم للأندية2023

انتهت مباراة الليلة بين النادي الاهلي ونادي ريال مدريد الإسباني وخلال هذا التقرير نتعرف على ملخص مباراة الأهلي وريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023 في المغرب، حيث يبحث عشاق المارد الأحمر عن نتيجة مباراة الأهلي وريال مدريد اليوم الأربعاء الموافق 8 فبراير 2023.

ملخص مباراة الأهلي وريال مدريد

جاء ملخص مباراة الأهلي وريال مدريد بتعثر النادي الأهلي لأول مرة تحت قيادة المدير الفني مارسيل كولر وخسر برباعية مقابل هدف وحيد، لتخرج نتيجة مباراة الأهلي وريال مدريد 1:4 للريال على حساب نضيره الأهلي المصري، ليقضي على أحلام جماهير القلعة الحمراء في الصعود لنهائي كأس العالم للأندية، ويضرب موعداً جديداً مع نادي الهلال السعودي في المباراة النهائية لكأس العالم، بينما يلتقي النادي الأهلي مع نظيره فلامنجو البرازيلي، ليلعب على تحديد المركز الثالث والرابع.

نتيجة مباراة الأهلي وريال مدريد اليوم

تمكن الريال من تحقيق النتيجة التي يريدها، حيث حقق رقماً من الأهداف، حيث استقبلت شباك محمد الشناوي أربعة أهداف حاسمة للقضاء على آمال الفريق، بينما سجل هدف الأهلي في ريال مدريد علي معلول، استطاع تسجيل الهدف الأول للأهلي في مرمى الريال عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 64 من عمر اللقاء، ليعادل النتيجة إلى 1:2، ولكن عاود الفريق الإسباني بقيادة أنشيلوتي المدير الفني للفريق من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 75 من عمر المباراة، ثم قضى على آمال الأهلي بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 89، لتخرج نتيجة مباراة النادي الأهلي وريال مدريد رباعية مقابل هدف.

أهداف مباراة الأهلي وريال مدريد

استطاع الريال تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 42 من عمر الشوط الأول، وتمكن من إحراز الهدف الثاني في بداية الشوط الثاني في الدقيقة 56سجله لوكا موديريدش، ولم يمر وقت طويل حتى استطاع علي معلول من تسجل هدف الأهلي الأول في شباك ريال مدريد، ثم أحرز اللاعب البديل الهدف الثالث والرابع للريال.

موعد مباراة الأهلي وفلامنجو البرازيلي القادمة في كأس العالم للأندية 2023

يستعد النادي الأهلي لمواجهة فريق فلامنجو البرازيلي يوم السبت المقبل 11 فبراير، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ويستضيف ملعي “طنجة” مباراة الأهلي وفلامنجو البرازيلي القادمة لتحديد المركزين الثالث والرابع، وتنقل قناة (ssc) المباراة القادمة بين النادي الأهلي وبين فلامنجو البرازيلي عبر شاشاتها.