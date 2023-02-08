زلزال فلسطين 2023 اليوم.. تفاصيل الزلزال الذي ضرب نابلس

شهدالساعات القليلة الماضية ذعر شديد بخصوص زلزال فلسطين 2023 اليوم، والذي أحدث ربكة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تعرضت الأراضي الفلسطينية لهزة أرضية قوية، لم تشهدها البلاد من قبل، تداولها الأشخاص عبر منصات التواصل باسم زلزال فلسطين اليوم، والذي ضرب البلاد بقوة 4.4 ريختر، مما أدى إلى شعور المواطنين بالهزة الأرضية في أكثر من منطقة بفلسطين وهي نابلس وغزة ورام الله.

زلزال فلسطين 2023 اليوم

أكدت المصادر أن زلزال فلسطين 2023 اليوم كلن على بعد 13 كم شمل مدينة نابلس، كما جاء في بيان “جلال الدبيك” مدير مركز الزلازل بجامعة النجاح الوطنية بمدينة نابلس، بالقرب من صدع الفارعة – الكرامل، كما أوضح جلال الدبيك في حديثه عن زلزال فلسطين 2023اليوم، أنه علن على عمق 10 كم متر، وأنه كان بقوة 4.4.7 درجات على مقياس ريختر.

دعاء الزلازل.. اللهم لا تقتلنا بغضبك”إسلام ويب يجيب”

كما أشار لوكالة الأنياء الفلسطينية “وفا” أن زلزال فلسطين 2023 اليوم يعد من الزلالز الضعيفة، ومن الواد جداً حدوث مثل هذه الهزات الأرضية والزلازل، وشهدت منطقة الشرق الاوسط هزات أرضية ضعيفة عقب الزلزال المدمر الذي حدث في تركيا وسوريا الساعات الماضية خلال قجر يوم الاثنين الماضي، وأخبرت المصادر أن صحايا زلزال فلسطين اليوم لا تقارن مع ضحايا زلزال تركيا والتي بلغت حتى الآن 8500 قتيل.

زلزال فلسطين الان

وأوضح التلفزيون الفلسطيني منذ قليل أن المواطنون قد شعروا بالزلزال الذي ضرب تركيا يوم الاثنين الماضي والذي بلغت قوتة 7.8 بمقياس الزلازل ريختر، وأن مصر والعراق قد شعروا بهذه الهزة الأرضية القوية، ولم يمر 24 ساعة حتى حدث زلزال فلسطين الان، ولكن وكالة الأنباء الفسطينية قد أخبرت أنه من الهزات الضعيفة صاحبة التاثير الضعبف.