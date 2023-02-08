نتيجة مباراة الأهلي وريال مدريد اليوم.. هل تشهد طفرة فى تاريخ الساحرة الساخرة.

ينتظر عشاق الكرة نتيجة مباراة الأهلي وريال مدريد اليوم, بعد مباراة الأشرس من نوعها بين النادي الأهلي ونادي ريال مدريد, وهما ناديين كبيرين , وينظر الجميع بداية صافرة الحكم للتمتع و مشاهدة مباراة الاهلى والريال اليوم , وكل يأمل فى نتيجة مباراة الأهلي اليوم أن تكون حصيلة الأهداف له.

حيث يتمتع النادي الأهلي بشعبية كروية عبر الوطن العربي والأجنبي, وكذلك يتمتع نادي الريال بشعبيه كبيره, ومن المتوقع أن تكون مباراة الأهلي اليوم شرشه وممتعه لعشاق الكرة.

نتيجة مباراة الأهلي وريال مدريد اليوم 8- 2- 2023م

بعد الاعلان عن تشكيلة الاهلي امام ريال مدريد في كأس العالم للأندية 2023, لخوض مباراة اليوم أمام الريال, يأمل مشجعين الأهلي الفوز بتلك المباراة التاريخية, أو علي الأقل الخروج بالتعادل السلبي أو الإيجابي.

ومن ناحية أخري هناك بعض القنوات المجانية الناقلة للمباراة مثل قناة ssc نايل سات 2023″ الناقلة لمباراة ريال مدريد والأهلي, وتتمنس أسرة زووم مصر أن يكون الفوز حليفا للنادي الأهلي والنتيجة مرضية.

لمحة تمهيدية عن المباراة

https://www.fifa.com/fifaplus/en/watch/qgVrEskFPUycljKOf4kcjQ?cid=(p_go-box)(c_FIFAPlus)(sc_pregame)(ssc_)(da_)(co_)(cc_)&s_cid=(co_)(cc_)&c=(c_FIFAPlus)(sc_pregame)(ssc_)(cc_)&pid=(p_go-box)(ch_)(t_)