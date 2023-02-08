تردد القنوات المجانية الناقلة لمباراة الأهلي وريال مدريد اليوم بث مباشر، والذي يبحث عن مشجعي النادي الأهلي عبر التردد الخاص بقناة ssc نايل سات 2023 على النايل سات، وذلك لمشاهدة مبارة الأهلي وريال مدير بجودة عالية HD ، وفى السطور القادمة عبر زووم مصر سنتعرف علي القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدير والأهلي اليوم.
القنوات المجانية الناقلة لمباراة الأهلي
اليوم وعبر قناة ssc sport 1hd نايل سات المفتوحه المجانيه ،سيتم اذاعة المباراة القادمة للأهلي عبر قنوات إس إس سى السعودية عن طريق ضبط تردد قناة ssc نايل سات 2023 والتمتع بمشاهدة المباراة بدون تقطيع, عن طريق التردد الجديد لـ” قناة ssc نايل سات 2023″ الناقلة لمباراة ريال مدريد والأهلي القادمة.
تردد قناة ssc المفتوحة على نايل سات
- معدل الترميز: ٢٧٥٠٠.
- معامل تصحيح الخطأ: ٥/٦.
- التردد: ١٢٥٢٣.
- الاستقطاب: أفقي.
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