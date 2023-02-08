شغال.. التردد الجديد لـ” قناة ssc نايل سات 2023″ الناقلة لمباراة ريال مدريد والأهلي القادمة

يبحث عشاق الكرة عن تردد قناة ssc نايل سات 2023 على القمر الصناعي نايل سات لمشاهدة مبارة الأهلي وريال مدريد القادمة بجودة عالية عبر القنوات المجانية ” إس إس سي”، وفى السطور القادمة عبر زووم مصر سنتعرف علي تردد قناة ssc بث مباشر 2023، وطريقة اضافته علي الريسيفر ومشاهدة المبارة فى المنزل.

تردد قنوات ssc HD

ازدادت طلبات محبي وعاشقي كرة القدم في مختلف بلاد العالم، حول تردد قنوات السعودية الرياضية “SSC”، الناقلة لأحداث مباريات بطولة كأس العالم للأندية المغرب 2023، والتي تشهد مواجهة من العيار الثقيل بين الأهلي، وريال مدريد الإسباني.

تأهل فريق النادي الأهلي، والذي يتمتع بشعبية كروية علي المستوى المحلي والعالمي، إلى دور نصف النهائي ، عقب فوزه على نظيره سياتل ساوندرز الأمريكي، بهدف مجدي أفشة.

وقد تم الإعلان عن تشكيلة الاهلي امام ريال مدريد في كأس العالم للأندية 2023، والتي ستشهد مواجهة نارية من العيار الثقيل بين الأهلي، وريال مدريد الإسباني، عبر قنوات السعودية الرياضية “SSC”.

تردد قناة ssc نايل سات hd

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: ٢٧٥٠٠.

معامل تصحيح الخطأ: ٥/٦.

التردد: ١٢٥٢٣.

الاستقطاب: أفقي.

خطوات إضافة تردد قناة ssc

قم بالدخول إلى قائمة الإعدادات على جهاز الرسيفر من الريموت.

قم باختيار خيار التركيب اليدوي.

باختيار بالضغط على إضافة تردد جديد.

بعدها قم بإدخال تردد قناة ssc sport 1hd نايل سات.

قم باختيار معدل الترميز.

أضغط على Ok.

ستظهر لك جميع قنوات Ssc.

كما يمكنك متابعة البطولة عبر تردد قناة ssc sport 1hd نايل سات ” ssc frequency nilesat”، والتمتع بمشاهدة دوري المحترفين في السعودية، كأس العالم في اسيا، كأس السوبر السعودي، كأس السوبر الإسباني، التحليل للمباريات والبطولات، كأس الاتحاد الآسيوي، ودوري المحترفين في السعودية.