موعد مباراة الزمالك وشباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا 2023.. «فرصة جديدة»

يبحث عشاق القلعة البيضاء بكل مكان، عن موعد مباراة الزمالك وشباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا، والتي تعتبر بمثابة فرصة جديدة للفارس الأبيض لاسعاد جماهيره، خاصة بعد التراجع الحاد في مباريات الدوري المصري الممتاز، والتي انتهت بخسارة كبيرة أمام فاركو بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر.

موعد مباراة الزمالك وشباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم أن موعد مباراة الزمالك أمام شباب بلوزداد ستكون مساء يوم الجمعة القادم،الموافق 10 فبراير، وذلك ضمن منافسات الجولة الاولى من البطولة الإفريقية للموسم الرياضي 2022- 2023، ومن المقرر أن يلتقي الفريقان في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءً بتوقيت السعودية ومكة المكرمة، ويستضيف استاد القاهرة الدولي اللقاء على أرضه وسط تواجد جماهيري كبير.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبلوزداد القادمة

أعلنت شبكة قنوات بي إن سبورتس نقلها مباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري القادمة، ومن المتوقع أن تنقل قناة bein sport 1 اللقاء بين شباب بلوزداد والزمالك، بإعتبارها الناقل الحصري للبطولة الإفريقية.

حكم مباراة الزمالك وشباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا

قرر الاتحاد الأفريقي (كاف) الذي أعلن موعد مباراة الزمالك وشباب بلوزداد، اختيار طاقم تحكيم سنغالي للمباراة المقبلة بين الزمالك ونظيره الجزائري شباب بلوزداد، ويتواجد الحكم إيسي إيس واي كحكم ساحة، بينما الحاج مالك سامبا وبانجورا كمساعدين للحكم، بينما الحكم الرابع هو ادلبرت ضيوف.

وجدير بالذكر أن النادي الأهلي ونادي بيراميدز يتواجدون في بطولة إفريقيا، بينما يتواجد نادي فيوتشر في الكونفدرالية، ويحتاج المدير الفني لنادي الزمالك الفوز باللقاء والحصول على قلب البطولة من أجل تعويض الجمهور عن الإداء المتراجع في الدوري.