إليكم.. تشكيلة الاهلي امام ريال مدريد في كأس العالم للأندية 2023

شهد محرك البحث جوجل عمليات بحث كثيرة عن تشكيلة الاهلي امام ريال مدريد في المباراة القادمة من بطولة كأس العالم للأندية 2023، حيث يواجه النادي الأهلي نظيره الإسباني ريال مدريد في مباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023، وخلال هذا التقرير سوف نتعرف على تشكيل الأهلي المتوقع أمام ريال مدريد مساء يوم الأريعاء المقبل 8 فبراير 2023.

تشكيلة الاهلى امام ريال مدريد

تؤكد بعض المصادر أن تشكيلة الاهلي امام ريال مدريد مسترقة بشكل كبير ولا وجود لتغييرات في التشكيلة، حيث استقر المدير الفني للنادي الأهلي مارسيل كولر السويسري على تشكيل الأهلي أمام ريال مدريد في نصف النهائي، والتي اسطاع المارد الأحمر من خلالها تجاوز عقية أوكلاند سيتي في المباراة الافتتاحية، ثم مواجهة سياتل الأمريكي والفوز عليه في اللقاء السابق، وسوف نتعرف على التشكيل المتوقع للأهلي ضد ريال مدريد اليوم كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول- محمد هاني- محمد عبد المنعم- محمود متولي.

في خط الوسط: المالي أليو ديانج- عمرو السولية- حمدي فتحي.

خط الهجوم: حسين الشحات- أحمد عبد القادر- طاهر محمد طاهر.

دكة بدلاء النادي الأهلي أمام ربال مدريد

أعلن مصدر داخل القلعة الحمراء، أن هناك أخبار تشير إلى تفكير المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في اشراك الجنوب إفريقي بيرسي تاو بديلاً لمحمود عبد المنعم كهربا، والذ أصيب في مران الفريق الأمس الاثنين، ويرى السويسري مارسيل كولر أن خبارت الجنوب أفريقي تؤهله لمواجهة الأهلي وريال مدريد، ونستعرض بعض بدلاء الأهلي المصري المستبعدين من تشكيلة الاهلي امام ريال مدريد كالتالي:

رامي ربيعة- محمد مجدي أفشة- مروان عطية- محمد فخري- علي لطفي- ياسر إبراهيم- خالد عبد الفتاح- محمد أشرف- حمزة علاء.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وريال مدريد

أكدت إدارة المغرب نقلها للمبارة عبر القناة الأرضية المغربية، والتي ستلعب غداً الأربعاء الموافق 8 فبراير من الشهر الحالي، وتنطلق صافرة اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والسودان، والعاشرة بالتوقيت السعودي والإماراتي، كما تنقل شبكة قنوات (ssc) السعودية مجريات اللقاء في مباراة ريال مدريد أمام الأهلي في مباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023 في عاصمة المغرب، وجدير بالذكر أن السويسري مارسيل كولر يستعد للمواجهة الكبرى بوضع تشكيل الأهلي المتوقع أمام بطل أوروبا ريال مدريد الإسباني، ولا ننسى البث المباشر عبر قناة أون تايم سبورت الأرضية.