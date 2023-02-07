هل قناة أون تايم سبورت الأرضية تذيع مباراة الأهلي اليوم أمام ريال مدريد في مونديال 2023

يسأل عشاق المارد الأحمر عن هل قناة أون تايم سبورت الأرضية تذيع مباراة الأهلي اليوم أمام ريال مدريد في مباراة نصف نهائي كأس العالم للاندية 2023 بالمغرب، والتي من المقرر لها أن تلعب مساء يوم الأربعاء المقبل 8 فبراير الجاريـ في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وخلال هذه السطور التالية نتعرف على تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وريال مدريد في بطولة كأس العالم للأندية 2023.

هل قناة أون تايم سبورت الأرضية تذيع مباراة الأهلي اليوم

أخبرت شبكة قنوات on time sports نقلها للمباراة القادمة والمرتقبة بين النادي الأهلي وبين نظيره الإسباني ربال مدريد في مباراة نصف النهائي، وذلك عبر البث الأرضي للقناة، كما يمكن مشاهدة اللقاء عبر أكثر من قناة مفتوحة مجاناً عبر القمر الصناعي النايل سات.

وكتبت إدارة القناة عبر الحساب الرسمي لجماهير الكرة المصرية قائلةً: انتظروا مباراة الأهلي وريال مدريد يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة الـ9.5 مساءً بتوقيت القاهرة، عي قناة اون تايم سبورت الأرضي.

تردد قناة أون تايم سبورت الأرضية الناقلة لمباراة الأهلي وريال مدريد

أوضحنا سابقًا إعلان القناة عبر حسابها الرسمي تويتر نقلها لمجريات اللقاء بين ريال مدريد والأهلي في المباراة القادمة، وفيما يلي نستعرض معكم تردد قناة أون تايم سبورتس الارضية كإجابة على هل قناة أو تايم سبورت الأرضية تذيع مباراة الأهلي اليوم كالتالي:

التردد: 11681.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الإستقطاب: أفقي.

القمر الصناعي: نايل سات.

كيفية تنزيل قناة اون تايم سبورت الأرضية

وبعد أن أجبنا على هل قناة أون تايم سبورت الأرضية تذيع مباراة الأهلي اليوم، يتم أولا معرفة هل الجهاز يقبل ترددات أرضية أم لا، ثم الذهاب إلى قائمة الإعدادات والضغط على قائمة القنوات، ثم وضع الإعدادات الخاصة بالقناة ووضع تردد قناة أون تايم سبورت،ثم النقر على توليف تلقائي، ونختار كلمة بحث رقمي، وننتظر حى يتم التحميل، في النهاية نضغط علة كلمة (تم)، وبذلك نذهب للقائمة ونختارها من بيت القنوات.