دعاء الزلازل.. اللهم لا تقتلنا بغضبك”إسلام ويب يجيب”

دعاء الزلازل والبراكين من السنة النبوية المطهرة، وخاصة بعد زلزال تركيا وسوريا، وانتشارالعوصف المدمرة، وعبر موقع زووم مصر ننشر لكم دعاء الزلازل والهزات الأرضية إسلام ويب, حتى يزيل الله هذا البلاء عن البشرية بعد اسفاره عن مئات الوفيات والالاف المصابين ومئات البيوت المتسافطة.
دعاء الزلازل
يبحث الجميع عبر المواقع الاسلامية عن دعاء البراكين والزلازل من السنه، وخاصة بعد سلسلة من الأحداث المرعبة شهدها أمس الأول بتركيا وبسوريا، وأيضا زلزلال مصر 2023.
دعاء الزلازال إسلام ويب
يجيب عن هذا التساؤل علماء المسلمين عبر موقع الافتاء الشهير فيقول” ولم نقف على أنه صلى الله عليه وسلم كان يكبر في مثل هذا الموقف، ولكنه كان يقول: اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك“وذلك عندما تحدث بعض المظاهر الطبيعية.
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