إزاي تكتب| شهادة حسن سير وسلوك لتقديمها إلى من يهمه الأمر

نموذج شهادة حسن سير وسلوك حديثة, والتي يبحث عن الموظفين والطلاب لتقديمها الي الجهات المعنية الخاصة بالموظف أو الطالب , وفي السطور القادمة عبر موقع زووم مصر نقدم لكم النموذج الحصري مكتوب doc لشهادة حسن السير والسلوك لموظف . شهادة حسن سير وسلوك تتنوع صيغة إفادة حسن سير وسلوك حسب حالة الموظف أو المتقدم, وحرصا من أخبار زووم مصر نقدم نموذج شامل يصلح للموظفين علي اختلاف وظائفهم بصيغة متميزة مكتوبة يمكن التعديل عليها بسهولة. نموذج شهادة حسن السير و السلوك doc شهاده حسن سير وسلوك تشهد (اسم المؤسسة أو الهيئة) – التابع لإدارة ………- مديرية ………..

بأن /…………………………………………….. والذي يعمل بوظيفة……………….. حتي …./……../………..م , بأنه كان حسن السير والسلوك والسمعة الطيبة بين زملائه , ويسعي دائما للمصلحة العامة ولخدمة المواطنين علي أكمل وجه,

وهذه شهادة منا بذلك لتقديمها الي من يهمه الامر دون أدني مسئولية علي …………….. يعتمد

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