رسمياً.. تشكيل الأهلي أمام ريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023

يبحث عشاق الرياضة بالوطن العربي والعالم عن تشكيل الأهلي أمام ريال مدريد الإسباني في مباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023 في المغرب، والتي من المقرر لها أن تكون مساء يوم الأربعاء المقبل 8 فبراير 2023، ويلتقي الفريقان على ملعب مولاي عبد الغزيز بالعاصمة المغربية في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، وخلال السطور التالية نتعرف على تشكيل الأهلي المتوقع أمام ريال مدريد اليوم.

تشكيل الأهلي أمام ريال مدريد اليوم

استقر السويسري مارسيل كولر على تشكيل الأهلي أمام ريال مدريد في بطولة كأس العالم للأندية 2023 خلال مباراة نصف النهائي، والتي ينتقل الفائز منها للمباراة النهائية، ومن المتوقع أن يبدأ المدير الفني للفرق الأول بالنادي الأهلي مارسيل كولر بتشكيل مكون من الآتي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول ومحمد هاني ومحمد عبد المنعم ومحمود متولي.

في خط الوسط: المالي أليو ديانج وعمرو السولية وحمدي فتحي.

خط الهجوم: محمد شريف وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات وأحمد عبد القادر.

موعد مباراة الأهلي وريال مدريد القادمة

يستعد المارد الأحمر لمواجهة نظيره الإسباني ريال مدريد في اللقاء المرتقب من جماهير القلعة الحمراء والعالم بأكمله، ويلتقي الفريقان يوم الأربعاء القادم الموافق 8 فبراير في تمام الساعة الـ9.5 مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية والسودان، وفي تمام الساعة الـ10.5 مساءً بتوقيت مكة المكرمة ومدينة الرياض والإمارات العربية المتحدة، يبدأ اللقاء على استاد ملعب مولاى بن عبد العزيز في وسط كلتة جماهيرية عريضة، نظراً لأهمية المباراة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023

أعلنت شبكة قنوات (ssc) نقل مباراة الأهلي وريال مدريد غداً عبر شاشاتها، بالإضافة إلى القناة الرياضية المغربي التي ستذيع اللقاء المنتظر، ومن داخل جمهورية مصر يستطيع المواطنون مشاهدة المباراة عبر قناة تايم سبورت الأرضية