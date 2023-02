وظائف خالية من جريدة الوسيط عدد الجمعة 18/3/2022

: Trying to access array offset on value of type bool inon line

ننشر وظائف جريدة الوسيط اليوم الجمعة 18 مارس 2022، ويحتوي العدد الحديد على فرص عمل للمحاسبين، ومندوبين مبيعات في كبرى شركات الإتصالات، ووظائف خالية للسائقين والفنيين، كما تعلن شركة مقاولات عن حاجتها الى سكرتيرة حسنة المظهر، وفرص عمل للمهندسين في محافظات القاهرة الكبرى.

وظائف خالية من جريدة الوسيط القاهرة اليوم 18/3/2022

مطلوب محاسبين – سكرتارية – مدخلين بيانات لشركة ملابس كبرى.

وظائف في الجيزة.

مطلوب أفراد أمن للعمل في التجمع الخامس والرحاب.

مطلوب عمال مخازن وطباخين.

وظائف خالية في مستشفى الجميلة بالمقطم.

مطلوب محاسب مالي لمجموعة مطاعم كبرى بالمقطم.

مطلوب محاسبين للعمل في شركة مقاولات.

مطلوب ويترات – بائعين.

مطلةب محامين بعمارا العبور – صلاح سالم.

وظائف في شركة مساهمة مصرية لادارة المطاعم.

مطلوب صيدلي للعمل في النزهة.

مطلوب مهندسين انتاج خبرة وبدون.



