انت الان تتابع خبر تقع فيها جميع ربات البيوت.. أخطاء شائعة عند طهي الأرز تفسد مذاقه والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعد الأرز من أشهر الأطباق في العالم ويأكله الكثير من الناس كغذاء أساسي لاحتوائه على نسبة عالية من النشا والكربوهيدرات، مما يعطي إحساساً بالشبع.

ومن خلال الأسطر القليلة التالية، سنذكر أبرز الأخطاء التي يمكن أن ترتكبها والتي تتسبب في تلف الأرز.

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1– تقليب الأرز باستمرار: يحتاج الأرز إلى التقليب مرة واحدة فقط، ضعي الأرز في قدر واسكبي كمية كافية من الماء حتى يمتزج الأرز بالملح والزيت، ثم انتبهي لتحريكه جيداً وإلا ستحصلين على عجين.

2– طهي الأرز على نار عالية: يجب طهي الأرز على نار خفيفة وتركه يرتاح حتى ينضج ببطء.

3– نسيان غسل الأرز قبل الطهي: يعتبر هذا من أكثر الأخطاء الكبيرة شيوعاً عند الطهي. اغسلي الأرز ثلاث مرات على الأقل حتى تلاحظي أن الماء صافٍ وغير عكر، مما يعني أنك قد أزلت النشا الزائد الموجود فيه. بعد غسل الأرز، يجب عليك تصفية الأرز من خلال.

4– عدم الحفاظ على معايير المياه: نظراً لأن الأرز يأتي في العديد من الأصناف والأحجام، فإن كل نوع من أنواع الأرز يحتاج إلى معايير محددة من الماء لمساعدته على النضوج.

5– تجاهل إضافة الملح والزيت: لأن الملح يوازن نكهة الأرز والزيت يمنع الحبوب من الالتصاق.