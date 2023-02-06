انت الان تتابع خبر طريقة جديدة وغير تقليدية لتحضير لفائف بيتزا البيبروني الحلزونية بأسرار المطاعم الشهيرة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ان التحضير للفائف بيتزا البيبروني الحلزونية يعد من الوصفات الجديدة الغير تقليدية التي بالإمكان عملها بنفسك بسهولة وبدون تعب او تكلفة في المنزل.

حيث أنها من الوصفات التي تتميز بمذاق شهي ولذيذ للغاية، وغالبا ما تنال على إعجاب الأطفال الصغار، ويفضلون اكلها باستمرار، ولهذا سوف نقوم اليوم بطريقة تحضيرها بأبسط الخطوات.

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طريقة عمل لفائف بيتزا البيبروني الحلزونية

مقادير عمل لفائف بيتزا البيبروني الحلزونية

عجينة بيتزا. ملعقتان صغيرتان من بودرة الثوم. ملعقتان صغيرتان من البقدونس المجفف. نصف ملعقة صغيرة من رقائق الفلفل الأحمر. خمس ملاعق كبيرة من الجبنة البارميزان المبشورة. ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون. بيبروني. جبن موتزاريلا.

طريقة عمل لفائف بيتزا البيبروني الحلزونية بالخطوات

من الممكن أن تقومي بعمل لفائف بيتزا البيبروني الحلزونية بكل سهولة، ففي البداية يجب أن تقومي بفرد عجينة البيتزا على سطح ناعم مرشوش بالدقيق، على أن تقومي بفردها على شكل مستطيل، وفي نفس الوقت قومي بإضافة البقدونس إلى بودرة الثوم، ثم قومي بإضافة لهم الجبنة البارميزان ورقائق الفلفل الأحمر، ثم قومي بتقليب كافة هذه المكونات مع بعضها جيدًا، ثم قومي بتوزيع نصف المقدار فوق العجينة المفرودة.

يجب الآن أن تقومي بتوزيع الجبنة الموتزاريلا فوق العجينة أيضًا، ومن فوقها قومي بتوزيع البيبروني، ثم قومي بعدها بثني الجزء الخالي من البيبروني إلى الجانب الآخر حتى تقومي بتغطية الحشوة، ثم قومي بتقطيع العجينة إلى شرائح رفيعة عن طريق استخدام سكين حاد أو قطاعة البيتزا، ثم قومي بلف كل شريحة على شكل حلزوني مع ضرورة الضغط على الأطراف للتأكد من غلقها جيدًا.

في ذلك الوقت قومي بدهن الوجه بزيت الزيتون، ومن فوقه قومي بتوزيع ما تبقى من التوابل، ثم قومي بنقل اللفائف إلى صينية فرن بها ورقة زبدة، على أن يكون الجزء المتبل لأسفل، ثم قومي بدهن الجانب الآخر بزيت الزيتون ومن فوقه قومي بتوزيع خليط البهارات، ثم قومي بوضعها في فرن ساخن مسبقًا لمدة عشر دقائق حتى تنضج وتحصل على اللون الذهبي، ثم قومي بتقديمها مع صوص الرانش أو صوص المارينارا.