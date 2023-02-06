انت الان تتابع خبر اختبار شخصية يكشف هل لديك جاذبية وكاريزما عالية ولا تستطيع اخفاءها أم أنك حساس وعاطفي عبر طريقة قبض يدك والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قام خبراء علم الجسد بدراسة تعبيرات الجسد المختلفة فهي ترتبط بشكل وثيق بشخصية الإنسان وتفكيره واليوم سنقدم لك عزيزي القارئ أحد أفضل اختبارات الشخصية عن طريق قبضة يدك، أنظر للصورة الآتية وأخبرنا أي شكل هو الأقرب لك.

والان أي قبضة هي الأقرب لك :-

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1- إذا كنت تمسك بقبضتك بهذه الطريقة ، فهذا يعني أنك شخص حساس ولطيف إلى حد ما (لاحظ أن الإبهام موازٍ للأصابع الأربعة الأخرى)

أنت شخص عطوف ومراعي. عادة ما يرسم هذا النوع من الأشخاص … أنت خبير استراتيجي ، قادر على تنظيم عملك. نفاد الصبر قليلاً عندما يتعلق الأمر بشيء مرغوب فيه. ومع ذلك ، يجب أن تكون حريصًا مع الناس ، لأنهم يستطيعون الاستفادة منك ، وأنت ، نظرًا لطبيعتك ، لن تحاربهم.

2- إذا أمسكت بقبضتك هكذا ، فهذا يعني أن موهبتك وسحرك وجاذبيتك تتحدث عنك أكثر مما كنت تعتقد

أنت جاهز للعمل على الفور. يغطي الإبهام الأصابع الأربعة الأخرى – وهذا يشير إلى انفعال كبير لا يمكنك كبحه. أنت دائما تقول ما تشعر به ولا تخفيه. أنت شخص طموح له هدفه الطموح الذي تسعى لتحقيقه. أحلامك هي الشيء الوحيد الذي تخفيه عن الآخرين. أنت تركز على ما تريده من الحياة وتعمل على تحقيقه بنفسك. ومع ذلك ، فإن ما يخالفك هو إدانة الآخرين. ينظرون إليك بشكل مختلف. تذكر أن هذه ليست مشكلتك ، بل مشكلتهم.

3- إذا أمسكت بقبضتك بهذه الطريقة ، فهذا يشير مباشرة إلى الانطوائية يختبئ الإبهام خلف الأصابع الأخرى ، تمامًا كما تخفي أفكارك عن الآخرين. تحب أن تكون بصحبة نفسك ومع أشخاص مختارين. أنت لا تحب الدراما حقًا وتضايقك غباء الآخرين. أنت تريد أن تكون محاطًا بهؤلاء الأشخاص بالضبط الذين يمكنك التحدث معهم بصراحة وهادفة. تحب قضاء الوقت مع الناس ، لكن بعد ذلك تحتاج إلى مساحة شخصية. يزعجك عندما يغزو أشخاص آخرون مساحتك الشخصية دون موافقتك. أنت تحاول ألا تؤذي الآخرين ، وإذا كان هناك شيء واحد يهدئك ، فهو عالمك الخاص.