انت الان تتابع خبر طريقة تحضير الكيكة العادية بالفراغات .. هشه ولن تهبط منك او تعجن من اول مرة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تشتكي العديد من ربات المنازل من هبوط الكيك وتعجنه بدون سبب واضح لذا قررنا أن نتشارك معكم اليوم أفضل طريقة لتحضير الكيك العادي في المنزل بشكل ناجح للغاية وكل ما عليك ِ هو إتباع الخطوات الأتية للحصول على كيك هش وفي غاية اللذة.

مكونات تحضير الكيك الهش :-

2 كوب من الدقيق.

92885054

كوب من السكر.

نصف كوب من السكر.

3 معالق صغيرة من البيكنج بودر.

1 كوب من الحليب.

5 بيضات.

3 معالق من الفانيليا.

خطوات تحضير الكيكة العادية :-

في إناء كبير يتم خلط الزيت مع السكر والفانيليا والحليب مع الخفق جيدًا حتى يصبح المزيج جيدًا، ويتم إضافة البيكنج بودر والدقيق إلى المزيج، حتى يصبح مزيجًا متماسكًا.

يُحضر قالب الكيك ويتم دهنه بالزيت ويرش القليل من الدقيق عليه، ويوضع المزيج بداخله.

يتم تسخين الفرن ويوضع القالب بها لمدة لا تتجاوز ال 25 دقيقة، ويخرج من الفرن، ومن الممكن أن يتم استخدام الكريم شانتيه والفاكهة في تزيين الكيك أو حشوه من المنتصف بعد أن تبرد الكيك، وتُقدم الكيكة باردة مع المشروبات المختلفة.