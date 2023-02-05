انت الان تتابع خبر اختبار شخصية يكشف هل أنت دقيقة في مواعيدك أم واثقة من نفسك زيادة عن اللزوم عبر الوضع الذي تجلس فيه غالبا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يعبر الجسد عن الكثير من صفات الشخصية، فكل حركة نقوم بها تأتي كنتيجة لمشاعر معينة لذا قررنا اليوم أن نكشف لك عزيزي القارئ عن الصفات الأبرز التي تملكها من خلال طريقة جلوسك لاتستغرب ذلك فقط قم بإختيار الطريقة التي تجلس بها ثم تابع التحليل.

أي طريقة هي الأقرب لك ؟

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-A الأشخاص الذين يفضلون الجلوس في هذا الوضع معظم الوقت مترددون ودقيقون للغاية إنهم مستائون من حقيقة أنهم لا يستطيعون فعل أي شيء حيال ذلك. غالبًا ما يبالغ هؤلاء الأشخاص في تقدير نقاط قوتهم وقدراتهم. هؤلاء هم انطوائيون لا يتسامحون مع الشركات المزعجة.

-B الأشخاص الذين يحبون الجلوس في هذا المنصب معظم الوقت يثقون في نقاط قوتهم وقدراتهم هؤلاء قادة واضحون ومستعدون لتقديم تضحيات كبيرة من أجل حياتهم المهنية إنهم يحبون التغيير السريع للأحداث، ولا يمكنهم تحمل الرتابة، وضع الساق هذا شائع جدًا في أوروبا وآسيا.

-C غالبًا ما يُتهم هؤلاء الأشخاص ظلماً بعدم التجمع والقسوة

على الرغم من أنهم في الواقع يمكنهم العثور على الشيء الصحيح بأعينهم مغلقة. لديهم فهمهم الخاص للنظام والحياة بشكل عام. عيبهم الرئيسي هو عدم القدرة على التركيز على شيء لفترة طويلة. من السهل تشتيت انتباههم بأشياء أخرى.

-D الأشخاص الذين يفضلون هذا الوضع مخلصون وصادقون ومباشرون ويتميزون بصفات مثل الدقة والمنهجية والتحذلق في بعض الأحيان ، يعلقون كثيرًا على ترتيب مثالي هؤلاء الناس يتصرفون ببرود قليلاً ، لكن وراء قناع مخادع يخفي قلبًا من ذهب.

-E هؤلاء الناس مغلقون ومحفوظون

إنهم حساسون للغاية للنقد ، لذلك لا يمكنهم تحمل أدنى لوم في اتجاههم. يجب ألا يؤذي الأصدقاء روحهم الضعيفة من أجل الحفاظ على علاقة جيدة.