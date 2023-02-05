انت الان تتابع خبر صبغ الشعر بدون حناء باللون الأشقر الجذاب وبمكون طبيعي يدوم لونه لفترة طويلة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ان صبغ الشعر بدون حناء من اكثر ما تبحث عنه النساء اللاتي لا يحبون رائحة الحناء او لايستطيعون اعدادها سهلة،فاغلب الفتياتي يعانون من مشكلة الرغبة في تغيير لون الشعر والتي تضطرهن الى استعمال الصبغات الكيميائية والتي تسبب إصابة فروة الرأس بالأمراض الصعبة والمشاكل الصحية

الا ان وصفة اليوم سوف تمكنك من الحصول على شعر أشقر ذهبيًا طبيعيًا باستعمال مكون الكركما الجبار الذي يدوم لونه لفترات طويلة .

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صبغ الشعر بالكركم بدون حناء

يُعرف الكركم بأنه نوع من التوابل ذات اللون الأصفر المحمر قليلًا، وهي توابل هندية لها العديد من الفوائد، ولكن من أهم استخداماتها صبغ الشعر وخاصة للشعر الفاتح اللون في الأصل، حيث إنه من الممكن إضافة الكركم إلى الشعر لأنه له فوائد عديدة على فروة الرأس بسبب احتوائه على مادة الكركمين المضادة للالتهابات والحساسية والفطريات والتي تدخل في نظام العناية بالشعر.

وصفة الكركم لصبغ الشعر

2 كوب من الماء.

2 معلقة من مسحوق الكركم.

خطوات تحضير الوصفة

يتم تحضير الوصفة عن طريق ملئ القدر بالماء وضعه على النار حتى يغلي، ويضاف الكركم إلى الماء مع التحريك بمعلقة جيدًا حتى يذوب الكركم، ويترك الخليط ليبرد، وبعدها يتم سكب الكركم في إناء ضغط ويوضع منشفة على الكتفين، مع مراعاة ارتداء قفازات لعدم البهدلة وثني الرأس فوق المغسلة.

يوضع الخليط على الشعر من الجذور إلى الأطراف مع مراعاة وضعه من أسفل الشعر أيضًا والتأكد من ذلك باستخدام اليدين، حتى تغطي الصبغة كامل الشعر وجذوره.

يُمشط الشعر جيدًا حتى تتوزع الصبغة على الشعر ويترك لمدة 15 دقيقة، وبعدها يشطف الشعر بالماء البارد وسوف تظهر النتيجة الرائعة من أول دقائق للاستخدام.