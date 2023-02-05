انت الان تتابع خبر سر تفتيح لون اليدين وتوحيده بالبشرة بأسرار صالون التجميل وبدون تكلفة .. المكونات وطريقة الاستعمال والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ان اليدان تعتبران كم أجزاء الجسم التي تتعرض لأشعة الشمس والمياه باستمرار ولا يوجد اي شي يمكن ان تقوم به بدون استخدامهما.

لذلك فهي من اكثر الاعضاء عرضة للاسمرار والاسوداد، ويصير لونها متغير عن باقي لون الجسم، وهذا يزعج الفتيات لأن اليدين من أهم علامات الأنوثة لديهم.

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ولذلك سوف نعرض لكم اليوم اقوى خلطات طبيعية لتفتيح لون اليدين وتوحيد اللون مع الجسم بكل سهولة في المنزل.

خلطة طبيعية لتفتيح لون اليدين

نحتاج لهذه الخلطة إلى كمية مناسبة من كلاً من عصير الليمون والعسل الأبيض، ونقوم بخلط المكونين مع بعضهما البعض بشكل جيد لكي يتجانسوا، وبعد ذلك نضع هذا الخليط على اليدين ونتركه حوالي ربع ساعة، ثم نقوم بغسلها بالماء بشكل جيد، وتجفيفها، ووضع كريم مرطب مناسب لها، لأن الليمون يجفف البشرة، ويجب تكرار هذه الوصفة مرتين كل يوم والاستمرار حتى تحقيق النتيجة المطلوبة.

وصفة طبيعية لتوحيد لون اليدين مع الجسم

نقوم بتجهيز كمية مناسبة من كلاً من مسحوق الكركم وأيضاً الحليب البارد، ونخلطهم مع بعضهم بشكل جيد، حتى تتجانس المكونات ونحصل على قوام مثل العجينة، نقوم بفردها على اليدين، ونتركها لمدة ربع ساعة، ثم نقوم بغسلها بشكل جيد وتدليكها، وللتخلص من اللون الأصفر يمكن إضافة ماء الورد، ويمكن تكرار هذه الوصفة مرة يومياً حتى نصل على فرق واضح ونتيجة ممتازة، فمن الجدير ذكره ان الكركم يحتوي على خصائص وعناصر تساعد على التفتيح بشكل فعال جداً.